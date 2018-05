Incentivi finalizzati all'efficientamento energetico delle PMI.

Bando a sostegno di progetti di efficientamento energetico per le imprese marchigiane.

L'agevolazione vuole sostenere gli investimenti destinati all’efficientamento energetico, dalla realizzazione di impianti tecnologici che consentano la riduzione dei consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti delle imprese, all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.



La misura è rivolta a grandi, piccole e medie imprese, con unità locale operativa nel territorio delle Marche.





Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:



- spese per investimenti materiali (fornitura, installazione, modifica e posa in opera di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi e strumenti necessari alla realizzazione del programma, etc...);



- spese accessorie agli investimenti materiali (servizi di consulenza, studi e progetti, servizi di certificazione energetica , spese di progettazione tecnica ed economico-finanziaria degli investimenti, etc...);



- spese per audit energetici o sistemi di gestione ISO 50001.



L'incentivo è composto da un finanziamento a tasso agevolato ed un contributo a fondo perduto, differenziato per piccola, media e grande impresa.



Sarà possibile presentare domanda dal 30 Marzo 2018 fino al 31 Dicembre 2020, salvo esaurimento fondi.