Incentivi per programmi di internazionalizzazione a sostegno delle imprese della Puglia

La Regione Puglia mette a disposizione una dotazione pari a 17 milioni di euro per la misura “Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese“.

L’incentivo finanzia lo sviluppo di nuovi modelli di attività per l’internazionalizzazione.



Beneficiari del bando Regione Puglia



Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese, in forma singola o associata (reti e consorzi), attive e con sede operativa in Puglia. Le imprese devono appartenere ai settori Ateco ammissibili, ovvero manifatturiero, costruzioni, alloggio, editoria, cinema e servizi.



Tipologie di interventi ammessi bando per l’internazionalizzazione delle imprese pugliesi



I progetti ammessi al bando della Regione Puglia riguardano 3 tipologie di intervento:

- Progetti per l’internazionalizzazione funzionali al potenziamento della presenza all’estero, attraverso lo sviluppo di azione di commercializzazione e/o collaborazione industriale con partner esteri. Ovvero, ricerca partner esteri, studi di fattibilità e servizi di assistenza tecnica.

- Progetti per il marketing internazionale finalizzati a garantire una presenza stabile dell’impresa sui mercati esteri. Ovvero: assistenza consulenziale qualificata e iniziative di promozione e comunicazione.

- Partecipazione a fiere: partecipazione a fiere o mostre a carattere internazionale, sia in Italia che all’estero.



Le spese ammesse al bando devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e riguardano:

- servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale, comprensivo di:

1) progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento (brochure, depliant, video, sito web, marchio)

2) attività di ricerca ed identificazione potenziali partner esteri

3) analisi e riorganizzazione della struttura e delle procedure aziendali ai fini della internazionalizzazione

4) attività di analisi e valutazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale, anche nel campo dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale

5) servizi di assistenza legale, fiscale e contrattualistica internazionale, riferiti esclusivamente ai Paesi target del progetto di promozione internazionale per il quale si richiede l’agevolazione

- costi esterni per la figura TEM (Temporary Export Manager), fino ad un massimo di 100.000 €;

- servizi di consulenza specialistica relativi a studi ed analisi di fattibilità per la costituzione e gestione di investimenti all’estero funzionali alla costituzione di centri di servizi di vendita, controllo e certificazione di qualità, assistenza post-vendita, distribuzione e/o logistica per il sistema di offerta;

- partecipazione diretta a fiere specializzate a carattere internazionale: affitto spazi espositivi, allestimento e gestione degli spazi espositivi, assistenza congressuale e interpretariato;

- organizzazione e realizzazione di mostre promozionali inserite in un evento/mostra di carattere internazionale: affitto sale, spedizione materiali promozionali e dei campionari, interpretariato.

Gli interventi devono essere completati entro 24 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni. L’investimento minimo deve essere pari ad almeno 50.000 €.



Agevolazione per progetti di internazionalizzazione della Regione Puglia



La misura concede un contributo pari all’ammontare degli interessi di un finanziamento agevolato, erogato dalla banca convenzionata. Il tasso d’interessi viene calcolato:

- in misura pari all’Interest Rate Swap in euro a 10 anni, maggiorato di uno spread aggiornato di anno in anno, pubblicato il giorno della stipula del finanziamento;

- indipendentemente dall’ammontare delle spese ammissibili, su un importo finanziato massimo di 800.000 € (per le aggregazioni 4 milioni €).

Sono previste altre sovvenzioni dirette fino ad un massimo del 45% dei costi sostenuti per un massimo di:

- 300.000 € per i programmi di internazionalizzazione e/o marketing,

- 100.000 € per la partecipazione a fiere.



Scadenza del Bando per l’internazionalizzazione



Lo sportello per la presentazione della domanda è aperto fino ad esaurimento fondi.