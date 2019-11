Incontro con Amministratore Delegato Toyota Motor Italia

L’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Mauro Caruccio, visiterà la sede Mereu Auto di Olbia il 14 Novembre 2019 in occasione della presentazione ufficiale della nuova concessionaria.

L'incontro, aperto alla stampa, sarà distinto in due fasi.

Nella prima saranno affrontati i seguenti temi: mobilità sostenibile, mobilità e comunità, mobilità e sport.

Nella seconda, attraverso una rappresentazione teatrale multimediale, si tracceranno i legami tra le comunità isolane del Giappone e della Sardegna.



Sede Evento: Mereu Auto in Olbia, Via Mincio 26

Giorno : 14 Novembre 2019

Ore: 18.45