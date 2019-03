Incontro duo G&G

IL giorno 21 Marzo verso le ore 19:00,nella Chiesa di Scientology di Roma,e’stato accolto il duo musicale G&G composto da Gisela Lopez(cantante ,autrice testi) e Giovanni Caruso (chitarrista compositore/arrangiatore,direttore di coro e di orchestra)…

Per l’occasione gli e’stato consegnato un riconoscimento per la loro collaborazione al concerto di Natale per i Diritti Umani tenutosi nell’ Auditorium della Chiesa.

I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una branca del diritto e una visione filosofico-politica. Essi rappresentano i diritti inalienabili che ogni essere umano possiede.

Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare: il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto.

La Chiesa di Scientology e i suoi membri sponsorizza una delle più ampie iniziative di sensibilizzazione pubblica per l’educazione sui diritti umani: United for Human Rights [Uniti per i Diritti Umani] e la sua sezione indirizzata ai giovani Youth for Human Rights [Gioventù per i Diritti Umani].

Le mete di queste organizzazioni senza scopo di lucro, aconfessionali, sono duplici: insegnare ai giovani i propri diritti inalienabili, aumentando quindi in modo considerevole la consapevolezza nell’ambito di un’unica generazione; presentare inoltre petizioni ai governi affinché attuino e facciano rispettare le disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite presentata nel 1948, che costituisce il più alto esempio mondiale sui diritti umani, e rendano obbligatoria l’istruzione scolastica sui diritti umani.

Gioventù per i Diritti Umani e Uniti per i Diritti Umani sostengono una miriade di attività e forniscono strumenti educativi in diciassette lingue che promuovono questa iniziativa a tutti i livelli della società. Questi programmi sono ampiamente adottati e utilizzati da scuole e chiese, da gruppi civici e comunitari, da organizzazioni per i diritti umani, da forze di polizia, forze armate e organizzazioni governative in tutto il mondo.