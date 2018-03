inCOWORK per la Milano Digital Week

Da giovedì 15 a domenica 18 marzo, si approfondiscono le tecniche di vendita online attraverso il video, si impara ad utilizzare professionalmente Linkedin, si elaborano strategie marketing e social, si crea una startup di successo.

Milano, 14 Marzo 2018 – Prende il via la prima edizione della Milano Digital Week, che si presenta con il marchio YesMilano. Oltre 400 gli appuntamenti in programma in tutta la città, dedicati alla produzione e diffusione di conoscenza e innovazione attraverso il digitale, su www.milanodigitalweek.com il calendario completo.



Di grande interesse gli eventi di inCOWORK, spazio di Coworking presente in diversi punti della città metropolitana.





UN PROGRAMMA VARIEGATO



Giovedì 15 Marzo 2018 dalle 9:00 alle 15:00

Freelance: il metodo GOWISI per essere indipendenti a tempo indeterminato

inCOWORK Washington, via Salvio Giuliano 9, Milano



Un workshop operativo in cui i digital freelance impareranno le basi del metodo di lavoro per avere un approccio commerciale efficace e duraturo.

Relatrici dell’evento: Chiara Palamà, Elena Tavelli & Simona Fontana



Giovedì 15 Marzo 2018 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30

Tecniche di vendita via web & video marketing

inCOWORK Cusano Milanino, via G. Verdi 17/D, Cusano Milanino



Un evento interamente dedicato alle tecniche di vendita online, con un approfondimento sul video marketing.

Relatore dell’evento: Cristian Tava (www.in2parole.it)



Venerdì 16 Marzo 2018 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30

Freelance: trovare lavoro con Linkedin

inCOWORK Montegani, via L. Montegani 23, Milano

Utilizzare Linkedin come strumento strategico migliora la propria reputazione professionale online. Doppio appuntamento per questo workshop, in cui si approfondisce il metodo con cui intraprendere progetti online e scelte social e promuovere al meglio la propria attività.

Relatore dell’evento: Cristian Tava (www.in2parole.it)



Sabato 17 Marzo 2018 ore 9:00 e dalle 14:30 alle 18:30

Strategie Marketing & Social per attività commerciali

inCOWORK Washington, via Salvio Giuliano 9, Milano



Imparare a sviluppare la visibilità online, consolidare la reputazione dell’azienda, comunicare con i clienti e creare strategie sempre più efficaci e mirate.

Il workshop terminerà con un breve intervento da parte del presidente di Confesercenti Milano.

Relatrice dell'evento: Elena Mazzali (www.elenamazzali.it)

Partner dell'evento: Confesercenti Milano (www.confesercentimilano.it)



Domenica 18 Marzo 2018 ore 9:00 e dalle 14:30 alle 18:30

Creare Startup

inCOWORK Milano Friuli, via Friuli 7, Milano

Un incontro rivolto a chi vuole creare una startup, con un approfondimento sugli strumenti per pianificare le azioni e le procedure necessarie per dare vita ai propri sogni.

Relatrice dell'evento: Elena Mazzali (www.elenamazzali.it)



Per conoscere i dettagli degli incontri www.incowork.it.



Contatto per la stampa

Ileana Barilla - 02 92853575 - ileana.barilla@incowork.it



Incowork - Passione, competenza, trasparenza e condivisione dei risultati con i partner sono i valori che hanno ispirato Catalic Srl a concepire il business dei Centri di coworking nella rete inCOWORK.

All'interno dei suoi spazi, inCOWORK offre postazioni lavorative con scrivanie attrezzate, sale riunioni, spazi comuni e una zona break. Ad oggi si contano 5 spazi inCOWORK, ai quali se ne ai quali se ne aggiungeranno altri nel corso del 2018.

