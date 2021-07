INDIFESI, il primo album di ChiaraBlue in finale alle Targhe Tenco

Presentazione ufficiale live a Milano il 12 luglio - ore 20,30 al Mare Culturale Urbano Un viaggio interiore e musicale che trova le sue radici nella musica del mediterraneo, del centro e sud-America e certamente nella canzone d’autore italiana Musica etnica e jazz si uniscono in un mix evocativo di mondi lontani

Sarà presentato ufficialmente il 12 luglio a Milano, con un concerto in full band, INDIFESI, l’album di esordio di ChiaraBlue, attualmente in finale alle Targhe Tenco, il maggiore riconoscimento italiano riservato alla musica d’autore. Una giuria di quasi 350 giornalisti musicali e addetti ai lavori, lo hanno eletto uno dei cinque dischi d’esordio più belli dell’annata.



Uscito ad aprile, quando era ancora impossibile suonare a causa delle restrizioni anti-covid, INDIFESI compie il suo primo passo sulla scena live e lo fa dal “Mare Culturale Urbano” (via Gabetti 15). Sul palco, al fianco di ChiaraBlue ci saranno: Matteo Iarlori alla chitarra classica, Francesco Carcano al contrabbasso, Francesco Perrotta alle percussioni e Andrea Aloisi al violino.



Chiarablue (al secolo Chiara Mariantoni), reatina nata a Losanna, che vive e lavora a Milano, ha alle spalle un lungo periodo di ricerca vocale e di scrittura, con un diploma in Storytelling preso alla Holden di Torino. Nel 2019 è stata finalista del “Bianca d’Aponte” - concorso riservato alla canzone d’autrice, dove si aggiudica la produzione artistica di un brano curata da Ferruccio Spinetti e una collaborazione artistica con Mariella Nava e l’etichetta Suoni dall’Italia - e nel 2020 è tra i finalisti del Premio Bindi.



Il suo album racconta di un lungo viaggio interiore e musicale che è ben lontano dall'essere finito, ma che aveva bisogno di celebrare la strada percorsa e che trova le sue radici nella musica del mediterraneo, del centro e sud-America e certamente nella musica d’autore italiana.



In un mondo che chiede di essere perfetti, forti, invincibili, sempre fieri, sempre felici, che pretende che si selezionino le nostre emozioni, tra giuste e sbagliate, INDIFESI arriva per rivendicare il desiderio e il diritto di essere umani; imperfetti e vulnerabili, rotti e lesi, indecisi e persi, di sentirsi senza difese di fronte alla vita, di fronte all'amore, liberi finalmente di essere interi.



CHI E’ CHIARABLUE



ChiaraBlue, nome d’arte di Chiara Mariantoni (Losanna, 9 maggio 1981) è una cantautrice italiana.



Dal 2003 studia canto presso l’Accademia Vocal Classes di Milano sotto la direzione di Luca Jurman. Successivamente approfondisce ulteriormente la tecnica vocale con Anne Peckham e Sharon Brown, docenti del Berklee College of Music di Boston.



Si diploma in Storytelling presso la Scuola Holden di Torino avendo come docente Antonella Lattanzi e lavorando specificatamente sullo scrivere di sé con Silvia Schiavo e sullo scrivere di sentimenti con Alessandra Minervini.



Nel 2014 è co-autrice con Sergio Vinci del brano “Fai male” cantato da Giorgia Urrico (in Amici di Maria de Filippi).



Nel 2015 inizia a lavorare al suo progetto artistico stringendo collaborazioni con importanti nomi della musica italiana e internazionale (Tollak Hollestad, Beppe Cantarelli, Livio Gianola).



Sempre nel 2015 debutta al Teatro Manzoni di Milano nel musical “Vorrei la Pelle nera” con la regiadi Maurizio Colombi come co-protagonista femminile nel ruolo di Francy.



Nel 2016 collabora con due dei più importanti autori della musica italiana, Gatto Panceri e Niccolò Agliardi, e con loro perfeziona le tecniche di scrittura del testo musicale.



Nel 2019 è finalista del prestigioso premio per cantautrici “Bianca d’Aponte”, dove si aggiudica la produzione artistica di un brano curata da Ferruccio Spinetti e una collaborazione artistica con Mariella Nava e l’etichetta Suoni dall’Italia. Nel 2020 è invece finalista del Premio Bindi e ed l’artista scelta dall’etichetta Isola Tobia Label per l’edizione annuale dell’Agricooltour, tour di 15 date in tutta Italia, in ambienti agricoli e rurali.



Nel 2021 il suo album “Indifesi” è finalista alle Targhe Tenco come migliore disco d’esordio.