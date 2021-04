Industria 4.0: ecco il costruttore italiano delle presse piegatrici ibride

VICLA si conferma leader nell’innovazione tecnologica delle macchine per la lavorazione della lamiera che coniugano alte prestazioni, risparmio energetico e qualità Made in Italy. E oggi mette a disposizione le proprie competenze per trainare le carpenterie verso l’Industria 4.0

L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per la moda, il design, le automobili e la gastronomia. Pochi sanno però che è anche tra i Paesi leader nella progettazione e costruzione di macchine per la lavorazione della lamiera.



VICLA, l’azienda di Albavilla specializzata nella progettazione e costruzione di macchine per lamiera, ricopre senza ombra di dubbio un ruolo di punta tra i fautori della piegatura 4.0.



Considerata da molti il vero atelier della piegatura, VICLA si distingue per il mix unico di innovazione tecnologica, affidabilità delle macchine ed eccellenza Made in Italy: VICLA srl infatti è specializzata nella progettazione di macchine per la lamiera altamente performanti e a risparmio energetico interamente costruite in Italia.



Presse piegatrici ibride a risparmio energetico

La peculiarità delle macchine per lamiera VICLA, rispetto ai marchi più blasonati, risiede nell’ eccellente qualità dei materiali e nel connubio perfetto tra prestazioni, sartorialità e innovazione tecnologica. La pressa piegatrice ibrida .SUPERIOR rappresenta un unicum nel panorama italiano: dotata di motori ad elevato coefficiente energetico, questa pressa piegatrice per lamiera garantisce un risparmio energetico dal 55% al 78% se paragonata ad una piegatrice idraulica convenzionale.



Per quanto riguarda la precisione, le presse piegatrici ibride VICLA possono garantire posizionamenti millesimali della traversa, per pieghe sempre precise e costanti.

Questa precisione chirurgica è possibile grazie alla presenza di poco olio rispetto ad una macchina con idraulica tradizionale. Basti pensare che, ad esempio, in una piegatrice idraulica sincronizzata ibrida VICLA .SUPERIOR da 110 tonnellate c’è un doppio serbatoio di soli 9 litri per camera. Poco olio significa poche condotte, tubi, calore, espansione e usura.



La ripetibilità delle lavorazioni è garantita anche da una precisione e una robustezza costruttiva di eccellenza. Senza queste qualità di fondo nessuna elettronica o ritrovato tecnologico potrebbe esprimere le sue potenzialità reali.



Tandem ibridi con riattrezzaggio automatico

Sull’onda dell’innovazione tecnologica che da sempre la contraddistingue, recentemente VICLA ha proposto sul mercato il primo tandem ibrido con riattrezzaggio automatico: questo sistema di cambio stampi automatico consiste in due presse piegatrici ibride VICLA .SUPERIOR 70/25 e .SUPERIOR 250/31 collegate a un magazzino di 60m di utensili serviti da un unico shuttle.



Enrico Paluan, titolare dell’omonima carpenteria, commenta così la scelta di affidarsi a VICLA per la progettazione di questo impianto appositamente creato per ottimizzare i tempi di produzione e l'utilizzo dello spazio.



"In VICLA ho trovato delle macchine precise, veloci, con il controllo dell’angolo. [...] sono tutti controlli che ti permettono di avere una produttività e una qualità di produzione al top di gamma.".

La mole di lavoro in ufficio, con queste due macchine, è aumentata, data la preparazione dei programmi; ma, allo stesso tempo, è stato riscontrato un aumento di produttività del 30-35%, in particolare nella cosiddetta "poca serie".



Incentivi Industria 4.0: quando la pressa piegatrice è “intelligente”



Con gli incentivi Industria 4.0 oggi è possibile acquistare una pressa piegatrice VICLA nuova con software 4.0 e recuperare fino al 95% dell’importo investito.



Insieme alla pressa piegatrice, VICLA mette a disposizione le proprie competenze per fornire supporto in varie fasi della pratica, tra cui:

● supporto per la perizia 4.0;

● fornitura e installazione dei software per ottimizzare e organizzare il ciclo produttivo della pressa piegatrice da remoto;

● settaggio dell’interconnessione tra la piegatrice e il resto delle macchine presenti in azienda in modo da raccogliere e analizzare i dati trasmessi dal controllo numerico.



Per informazioni sull’acquisto di una macchina per lamiera VICLA visitare vicla.eu oppure chiamare il numero 031622065.