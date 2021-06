Industria 4.0: Jersey Lomellina scommette sull'innovazione

L’azienda stanzia oltre 2 Milioni di Euro per accelerare il processo di digitalizzazione ed essere più resiliente, competitiva ed efficiente.

Investire sui macchinari, sui software e sui processi produttivi per rendere l’azienda più competitiva, valorizzando il capitale umano. È questo l’obiettivo di Jersey Lomellina, azienda italiana leader nella produzione di tessuti elasticizzati a maglia circolare, che nell’ultimo biennio ha investito oltre 2 Milioni di Euro per una produzione sempre più smart, automatizzata ed interconnessa.



Con questo importante investimento l’azienda entra nella Quarta Rivoluzione Industriale scommettendo sulla crescita - per essere sempre più flessibile e competitiva - e sulla sostenibilità, da sempre perno centrale attorno cui ruota tutto il suo progetto.

Nuovi modelli di business e nuove tecnologie che vedono l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale agli impianti per migliorare la produttività e le condizioni di lavoro. La collaborazione persona/ macchina rappresenta un aiuto concreto nel processo di sviluppo aziendale affiancando la tecnologia alle persone che pur restano al centro del progetto di Jersey Lomellina.



Il risparmio energetico e la sostenibilità sono tra le tematiche più rilevanti in tema di competitività aziendale soprattutto in un comparto come quello del fashion, in assoluto tra i più inquinanti. Da anni Jersey Lomellina utilizza materie prime 100% riciclate ed ecosostenibili - come materiali di scarto pre e post consumer giunti alla fine del proprio ciclo vitale che, invece di essere smaltiti in discarica, vengono recuperati e rigenerati attraverso un complesso processo di scomposizione fisico-chimico – e attua politiche ambientali e progetti innovativi volti a creare una filiera di produzione sostenibile per contribuire al modello di economia circolare, salvaguardare la salute dei lavoratori, delle comunità territoriali e dell’ecosistema globale.



“Jersey Lomellina appartiene ad un grande Gruppo e sin dalla sua origine si è distinta per la forte identità, versatilità ed innovazione. Doti che si riflettono nei prodotti della collezione: originali, di ottima qualità, capaci di creare tendenza - dichiara Fiorella Angeloni, Direttore Generale di Jersey Lomellina Spa. Questi importanti investimenti ci permettono di rinnovare costantemente i nostri obiettivi: consolidare la nostra presenza sul mercato, rispettare l’ambiente, valorizzare i nostri collaboratori. Il panorama mondiale dimostra che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. È quindi nostra intenzione proseguire in questa direzione, cercando, ovviamente, di migliorarci giorno dopo giorno”.





*Jersey Lomellina è un’azienda specializzata nella produzione di tessuti elasticizzati a maglia circolare. Dal 1977 è un punto di riferimento per il territorio bergamasco e simbolo della qualità made in Italy nel mondo. 100 dipendenti e un fatturato medio annuo di 50 milioni di euro: Jersey Lomellina vanta più di 40 anni di esperienza nel mondo dell’industria tessile. Negli anni ha saputo adattarsi alle sempre nuove tendenze del mondo fashion, offrendo a stilisti e brand soluzioni innovative per l’intimo, lo sportswear e il tempo libero, rappresentando la qualità made in Italy alle più importanti fiere mondiali di settore.