Iniziativa di prevenzione in Corso Palestro

Domani i volontari della campagna saranno presenti in Corso Palestro a Brescia per distribuire materiale informativo a scopo di prevenzione. L'iniziativa utilizza gli strumenti della campagna internazionale "La Verità sulla Droga". Tutti gli interessati potranno trovare ampie informazioni.

Iniziativa informativa sulle droghe



Domani sabato 26 maggio nel pomeriggio, i volontari dell'Associazione "Mondo libero dalla droga", saranno presenti in Corso Palestro con un tavolo per la prevenzione dalle droghe.



Saranno distribuiti gratuitamente libretti informativi della serie “La verità sulla Droga” che contiene una versione specifica per ogni sostanza come la Cocaina, Marijuana, Alcol e tutte le nuove droghe utilizzate dai più giovani alla ricerca di una serata da “sballo”.



Saranno anche esposti specifici poster relativi alle varie sostanze.



La prevenzione è l’azione più efficace e crea una cultura di consapevolezza sulla droga. La campagna si basa sulla presentazione di tutte le informazioni riguardo alle sostanze, dai nomi utilizzati dai giovani, al loro aspetto, a come la si può assumere, alla descrizione dell’effetto sballo ed alle conseguenze che lascia a breve e medio termine. I giovani hanno bisogno di conoscere tutto a riguardo. Solo così non avranno necessità di cercare le risposte altrove.



Il metodo, spesso utilizzato in casa, di non parlarne e di creare una specie di tabù sulle droghe, non ha mai aiutato nessuno a rimanerne lontano.



Naturalmente tutte le persone interessate sono invitate per prendere contatto con i volontari, esaminare i materiali disponibili ed eventualmente organizzare iniziative di prevenzioni in altri luoghi.



La campagna.



Il programma "La Verità sulla Droga", attingendo a decenni di esperienza nel campo della prevenzione alla droga, comunica in modo efficace i fatti reali relativi al suo utilizzo, sia su base individuale sia tramite prodotti multimediali.



La campagna "La verità sulla droga" è stata istituita dalla Chiesa di Scientology fondata da L. Ron Hubbard.



L'associazione “Mondo libero dalla Droga” è indipendente e tutte le sue attività sono non confessionali, non discriminatorie e non a fine di lucro. I materiali utilizzati sono disponibili per chiunque li voglia esaminare ed utilizzare per una preziosa prevenzione sui giovani affinché, loro per primi, crescano nella consapevolezza della sofferenza che l'uso di sostanze viene a determinare nelle loro vite ed in quelle delle persone a loro care.