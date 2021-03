“Innalzare gli standard di sicurezza dei pazienti durante l’endoscopia”

L'evento digitale di PENTAX Medical sull’igiene offre interessanti spunti di approfondimento per gli esperti sanitari

La prevenzione delle infezioni è di fondamentale importanza nella pratica dell’endoscopia. Per questo motivo, PENTAX Medical, una divisione del Gruppo HOYA, da sempre lavora a stretto contatto con gli esperti sanitari per avere una visione a 360° del mercato e assicurare che le proprie soluzioni igieniche rispondano alle effettive esigenze di medici e pazienti. Con l’obiettivo di valorizzare i contributi emersi durante la tavola rotonda multidisciplinare che si è tenuta nel 2019 ad Augsburg PENTAX Medical ha tenuto il suo primo evento online sull'igiene alla fine del 2020. L’evento ha previsto una discussione plenaria con la partecipazione di quattro esperti in endoscopia che si sono confrontati sulle modalità per affinare le linee guida sull’igiene endoscopica per migliorare i risultati clinici nei pazienti.



PENTAX Medical si impegna ad affrontare le sfide dell'igiene degli strumenti sanitari innovando continuamente i prodotti e i servizi, ottimizzando i processi e facendo tesoro della risposta del mercato. Michael Unger, General Manager Marketing, Product and Business Development EMEA di PENTAX Medical, ha commentato: “Confrontarci con esperti sanitari, proprio come abbiamo fatto durante il nostro recente evento digitale sull'igiene, ci permette di offrire interessanti approfondimenti di mercato e far sì che tutte le nostre soluzioni siano basate direttamente sulle esigenze dei professionisti per trattare i pazienti nel miglior modo possibile. Il nostro obiettivo è quello di continuare a guidare gli obiettivi strategici di PENTAX Medical nell'ambito del programma “Triple Aim”. Ciò si traduce nella fornitura di soluzioni che migliorano il livello di cura dei pazienti, così come la loro esperienza e soddisfazione dell’assistenza sanitaria, massimizzandone così il valore complessivo”.

Il settore dell'endoscopia si sta infatti sviluppando molto più rapidamente delle linee guida locali e globali attualmente in vigore per salvaguardare l'igiene degli strumenti a disposizione del personale medico. Il Prof. Marco Bruno, Capo del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia del Centro Medico dell'Università Erasmus, Rotterdam, Paesi Bassi, ha dichiarato: “Dobbiamo dedicare il nostro tempo e le nostre risorse a condurre una ricerca approfondita che sappia guidare gli operatori sanitari verso l’implementazione delle misure necessarie per migliorare la sicurezza dei pazienti e il supporto nella creazione di linee guida obbligatorie. Ciò si tradurrà in una maggiore accettazione delle disposizioni, perché i medici seguono ciò che è scientificamente provato”.

Durante la tavola rotonda multidisciplinare, gli esperti sanitari hanno sottolineato l'importanza del personale addetto al reprocessing e al ruolo cruciale che esso svolge all'interno dell'unità di endoscopia, chiedendo maggiori investimenti in formazione. È possibile rivedere i momenti salienti dell’evento PENTAX Medical sull’igiene a questo link



Investire nelle persone, nel miglioramento dei processi e nelle nuove tecnologie

Marjon de Pater-Godthelp, Presidente di ESGENA e Head Nurse Endoscopy, Amsterdam UMC, Paesi Bassi, ha illustrato l'importanza di fornire al personale sanitario una formazione approfondita sul reprocessinge istruzioni per l'uso semplificate. Anche Paul Caesar, Reprocessing and Infection Control Leader EMEA di PENTAX Medical Europe, ha ribadito l'importanza della formazione. Dal suo punto di vista, infatti, il personale addetto al reprocessing dovrebbe essere supportato continuamente e avere accesso a una formazione continua. Per questo motivo, in combinazione con istruzioni per l'uso semplificate, PENTAX Medical offre un programma di formazione su misura, con il duplice obiettivo di offrire formazione professionale e supportare la diffusione di best practices a livello di settore.

Il Prof. Marco Bruno, Capo del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia del Centro Medico dell'Università Erasmus, Rotterdam, Paesi Bassi, ha proseguito spiegando che la prevenzione delle infezioni correlate all’endoscopia richiede un grande lavoro di squadra e un monitoraggio costante. Da ciò ne deriva l’importanza di una stretta collaborazione tra il personale di reprocessing e i reparti degli endoscopisti.

Il Prof. Didier Lepelletier, Capo del Dipartimento di Igiene e Professore presso l'Ospedale Universitario di Nantes, Francia, ha aggiunto un prezioso contributo dalla sua esperienza nel Centro di Reprocessing di Endoscopi Flessibili di Nantes. Ha illustrato infatti come lui stesso abbia toccato con mano i benefici del sistema PlasmaTYPHOON e PlasmaBAG, in grado di assicurare un miglioramento della qualità dei campioni dell'84% nel 2019 a seguito della sua implementazione (vs il 40% nel 2013) .

Gli obiettivi principali di PENTAX Medical sono la riduzione del rischio di infezione, il miglioramento dei risultati clinici, dell'esperienza del professionista e dell’assistenza sanitaria nell'ambito dell'endoscopia. Grazie a soluzioni come il duodenoscopio DEC™, materiali monouso e il sistema PlasmaTYPHOON e PlasmaBAG, PENTAX Medical fornisce al personale medico un’ampia offerta di soluzioni igieniche per migliorare la prevenzione delle infezioni e la sicurezza del paziente durante l’endoscopia.

Poiché l'endoscopia è un ambito che sta acquisendo sempre maggiore importanza sia in termini di utilità diagnostica chiave che di intervento terapeutico, gli esperti sanitari che hano partecipato alla tavola rotonda di PENTAX Medical si sono impegnati a continuare a supportare la definizione di linee guida basate sull'evidenza, l’offerta di una formazione rivolta al personale di reprocessing e all’adozione di nuove tecnologie, sempre ponendo la sicurezza dei pazienti al centro delle loro priorità.



Chi è PENTAX Medical

PENTAX Medical è una divisione del Gruppo HOYA. La sua missione è migliorare il livello di cura del paziente e la qualità della fornitura sanitaria offrendo i migliori prodotti e servizi endoscopici, con una particolare attenzione a QUALITÀ, INNOVAZIONE CLINICAMENTE RILEVANTE e SEMPLICITÀ. PENTAX Medical si impegna ad attenersi agli obiettivi del programma “Triple Aim” della comunità sanitaria attraverso partnership trasparenti con i propri clienti e la fornitura di soluzioni della massima qualità per supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi, inclusa la capacità di migliorare l’esito dei pazienti offrendo soluzioni basate sull’evidenza per tutto l’arco della cura, dedicate ai loro bisogni, garantendo valore supportando i clienti nel miglioramento della loro efficienza e nella minimizzazione dei loro costi sanitari, arricchendo l’esperienza del paziente e del fornitore del servizio mettendo ogni operatore nelle condizioni di raggiungere risultati ottimali mediante la fornitura di prodotti, formazione e supporto.

Concentrandosi sui risultati invece che sulle caratteristiche tecnologiche, PENTAX Medical ascolta la comunità sanitaria e i loro pazienti, è consapevole delle loro problematiche quotidiane e contribuisce a migliorare l'endoscopia con tecnologie all’avanguardia.

Per ulteriori informazioni sè disponibile il seguente link: www.pentaxmedical.com



Chi è HOYA

Fondata nel 1941 a Tokyo, in Giappone, HOYA Corporation è un'azienda globale di tecnologie e tecnologia medica e un fornitore leader di innovativi prodotti medici e high-tech. HOYA è attiva nei settori della sanità e della tecnologia dell'informazione, fornendo occhiali, endoscopi medici, lenti intraoculari, lenti ottiche, nonché componenti chiave per dispositivi semiconduttori, pannelli LCD e unità a disco rigido. Con oltre 150 uffici e filiali in tutto il mondo, HOYA impiega attualmente una forza lavoro multinazionale di 37.000 persone.

Per ulteriori informazioni, è disponibile il seguente link: http://www.hoya.com.