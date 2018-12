Innocente Ruggero “Luci ombre luoghi e memorie”

Personale del Maestro d'Arte Innocente Ruggero a cura di Sonia Strukul

Venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 17.00 presso la Galleria del Montirone di Abano Terme (Padova) inaugura la personale “Luci ombre luoghi e memorie” del Maestro d’Arte Innocente Ruggero a cura di Sonia Strukul, con il patrocinio del Comune di Abano Terme, Assessorato alla Cultura. La mostra è stata pensata e voluta per celebrare il lungo percorso artistico di Innocente Ruggero che proprio in questi luoghi ha a lungo lavorato. Presenta una trentina di quadri di cui tre di grandi dimensioni, realizzati per questa importante occasione; saranno esposte anche opere in ceramica, piatti decorativi e piccole sculture in terracotta grezza. “Luci ombre luoghi e memorie” rimarrà aperta ad ingresso libero fino a sabato 22 dicembre coi seguenti orari: da martedì a venerdì ore 14.30-19.00, sabato e domenica ore 10.00-12.30 e 14.30-19.30.



Ruggero Innocente dipinge prevalentemente paesaggi legati al territorio Veneto, luogo dove affondano le sue radici. Sono estemporanee veloci, istintive con cui celebra con messaggio forte e leggibile i colori, le vibrazioni e le atmosfere che fanno parte del suo vissuto. La tecnica usata dal Maestro Ruggero è veloce, fatta di tratti sicuri, incisivi, essenziali: non c’è tracciato né preparazione, i colori vengono stesi direttamente su una tavola di legno e asciugano rapidamente. I pennelli sono pochi, in particolare usa steli di saggina con cui riesce a riprodurre singolari effetti. Tecnica che ritroviamo anche nella ceramica, nelle figure abbozzate nella terracotta o nelle decorazioni sul vasellame, che rispecchiano la più grande tradizione ceramica italiana.



«“Luci ombre luoghi e memorie” racconta il percorso di una vita – spiega la curatrice Sonia Strukul - attraverso le opere di un’artista che ha dato molto, ma che ha ancora l’entusiasmo e la capacità di guardare il mondo con occhi di bambino. Nei suoi quadri c'è tutta la spontaneità, l’irriverenza che hanno gli artisti, a dispetto del tempo che passa, anzi, le opere diventano sempre più liriche e pure, andando dritte al cuore di chi le sa guardare.» I paesaggi di Innocente Ruggero rispecchiano degli stati d’animo, i periodi della vita che come le stagioni scandiscono il tempo che passa. In un’armonia compositiva e cromatica suggestiva, sono metafore di sentimenti profondi, uno specchio dell’anima che cattura anche chi osserva i suoi dipinti.





Ruggero Innocente si diploma Maestro d’Arte all’Istituto Pietro Selvatico di Padova. All’inizio degli anni ’80, conclusa le esperienze lavorative come disegnatore tecnico alla Jolly Ceramica, apre un’attività artigianale in proprio per la produzione di bambole in porcellana che porta avanti con successo, tanto che negli anni a seguire viene incaricato di avviare e seguire una fabbrica di bambole in porcellana in Romania. Sono anni di grande fermento: realizza innumerevoli lavori in tutta la Provincia di Padova anche con commissioni per importanti Comuni e alberghi del bacino termale di Abano e Montegrotto; viene chiamato in Austria per eseguire pannelli e bassorilievi in ceramica e in Francia a Lione, soggiorna per mesi realizzando ceramiche di vario genere a scopo didattico. Il Maestro d' Arte Innocente Ruggero è stato anche insegnante di Educazione Tecnica e Artistica, più volte ha tenuto corsi per l’avviamento professionale per la Provincia di Padova. Nonostante gli impegni professionali e i numerosi riconoscimenti artistici, non trascura la pittura, che negli anni diventerà sempre più presente nella sua vita artistica, abbandonando via via la ceramica.





Innocente Ruggero / LUCI OMBRE LUOGHI E MEMORIE

a cura di Sonia Strukul

Galleria del Montirone

via Pietro d’ Abano, 20 | Abano Terme (Padova)

dal 7 al 22 dicembre 2018

Inaugurazione: venerdì 7 dicembre alle ore 17.00

Orari di apertura:

da martedì a venerdì ore 14.30-19.00

Sabato e domenica ore 10.00-12.30 e 14.30-19.30

Ingresso libero