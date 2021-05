da Venerdì 4 a Domenica 13 Guigno. Personale dedicata a Romeo Castellicci

INTEATRO FESTIVAL 2021 - Polverigi/Ancona



PROGRAMMA

Venerdì 4 Giugno:

POLVERIGI

Chiesa di Villa Nappi (spettacolo itinerante) ore 17:00 e 18:30

Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC



Cortile di Villa Nappi ore 19.00

Alessandro Carboni As if we were dust



Parco di Villa Nappi ore 20:00

Alessandro Sciarroni Turning_Orlando’s version



Teatro della Luna ore 21:30

Ludovico Paladini Tales of FreeDoom STUDIO



Sabato 5 Giugno:

POLVERIGI

Chiesa di Villa Nappi (spettacolo itinerante) ore 17:00 e 18:30

Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC



Cortile di Villa Nappi ore 19.00

Alessandro Carboni As if we were dust



Parco di Villa Nappi ore 20:00

CollettivO CineticO / Alessandro Sciarroni Dialogo Terzo_In a landscape



Teatro della Luna ore 21:30

Ludovico Paladini Tales of FreeDoom STUDIO



domenica 6 Giugno:

POLVERIGI

Chiesa di Villa Nappi (spettacolo itinerante) ore 17:00 e 18:30

Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC



Cortile di Villa Nappi ore 19.00

Alessandro Carboni As if we were dust



Parco di Villa Nappi ore 20.30

Alessandro Sciarroni Save the last dance for me



Teatro della Luna ore 21.30

Nicola Galli Il mondo altrove PRIMA NAZIONALE



lunedì 7 Giugno:

ANCONA

Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:30

Duo Kaos Horizonte PRIMA NAZIONALE



martedì 8 Giugno:

ANCONA

Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:30

Duo Kaos Horizonte PRIMA NAZIONALE



Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00

T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°



mercoledì 9 Giugno:

ANCONA

Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00

T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°



Teatro delle Muse_Pronao (durational performance) ore 18:30

Sotterraneo Europeana



Teatro delle Muse_Salone delle feste ore 20:00

Sotterraneo Atlante linguistico della Pangea ANTEPRIMA



giovedì 10 Giugno:

ANCONA

Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00

T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°



Teatro delle Muse_Pronao (durational performance) ore 18:30

Sotterraneo Europeana



Teatro delle Muse_Salone delle feste ore 20:00

Sotterraneo Atlante linguistico della Pangea ANTEPRIMA



venerdì 11 Giugno:

ANCONA

Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00, 20:00

T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°



Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:00

AzkonaToloza Teatro Amazonas PRIMA ITALIANA.



Sabato 12 Giugno:

ANCONA

Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00, 20:00

T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°



Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:00

AzkonaToloza Teatro Amazonas PRIMA ITALIANA



da venerdì 4 a domenica 13 Guigno:

Ontroerend Goed TM DEBUTTO VERSIONE ITALIANA

_spettacolo online

ore 17:00, 17:10, 17:25, 17:35, 17:50, 18:00, 18:15, 18:25, 18:40, 18:50, 19:05, 19:15



12 compagnie, 13 titoli di cui 8 produzioni con 6 prime nazionali, in 10 diversi spazi performativi per un totale di 158 repliche







PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI _ ANCONA_Teatro delle Muse



_Mostra

Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia

Teatro delle Muse_Spazio espositivo

dal 4 al 13 giugno dalle ore 16:00 alle 19:30



_Rassegna video

CineMuse (sala cinema del Teatro delle Muse)

dal 6 al 13 giugno



domenica 6 giugno ore 18:00 Theatron (54’)



lunedì 7 giugno ore 18:00 Brentano (25’), Genesi. From the museum of sleep (60’)



martedì 8 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’)



mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’)



giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’)



venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’)



sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci



domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)



_Incontro con l’artista e presentazione del libro Attore, il nome non è esatto.

Ridotto del Teatro delle Muse

sabato 12 giugno 19.00