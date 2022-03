INTERFLORA celebra tutte le Donne

Per celebrare questa giornata simbolica, Interflora presenta una collezione ad hoc, inedita negli abbinamenti di colori, profumi e tipologie di fiori. Piante ed emozioni diverse pensate per gusti ed esigenze differenti che vengono lavorati dal fiorista più vicino al luogo di destinazione poco prima della consegna. Le proposte Interflora diventano dei veri e propri attimi di poesia da condividere con le persone amate.

La Festa della Donna è un’occasione speciale per celebrare non solo un genere ma per valorizzare la forza delle donne e ricordare quante sfide devono affrontare ancora oggi, ogni giorno. Interflora ne è consapevole e le festeggia tutto l’anno, attraverso un’ampia gamma di creazioni floreali e omaggi riconosciuti in tutto il mondo per stile e qualità. Interflora crede che ogni donna sia unica. Lottatrice, creativa, sognatrice, esploratrice: ogni personalità e unicità è importante e merita di essere esaltata.



Per celebrare questa giornata simbolica, Interflora presenta una collezione ad hoc, inedita negli abbinamenti di colori, profumi e tipologie di fiori. Piante ed emozioni diverse pensate per gusti ed esigenze differenti che vengono lavorati dal fiorista più vicino al luogo di destinazione poco prima della consegna. Le proposte Interflora diventano dei veri e propri attimi di poesia da condividere con le persone amate.



Tra le proposte più irrinunciabili dedicate alla Festa della Donna, Interflora propone diversi bouquet di mimose, fiore simbolo di questa festa che rappresenta forza e femminilità, rivisitati con l’aggiunta di rose rosse o tulipani rosa per accostamenti nuovi. Il brand propone inoltre come alternativa meravigliose composizioni di fiori misti, declinate delle tonalità del rosa, con garofani e rose come protagonisti. Per chi volesse essere ancora più originale, Interflora offre anche inedite piante grasse come la Sansevieria Velvet che si distingue per le sue punte colorate e vellutate al tatto.



Ciò che contraddistingue il servizio di Interflora è la sua tempestività: ogni bouquet viene preparato e consegnato in giornata grazie ad un e-commerce altamente efficiente. I fioristi Interflora finalizzano le composizioni meno di un’ora prima di consegnarle, garantendo la massima freschezza dei fiori. Il bouquet può essere abbinato a diverse idee regalo, anche essi disponibili per la consegna in giornata, spaziando da teneri peluche, deliziosi cioccolatini e bottiglie di prosecco, fino a splendidi gioielli.



La Festa della Donna è un’occasione importante per riconoscere e valorizzare ulteriormente la positività e l’impegno di ogni donna e per ringraziarle dei piccoli e grandi gesti quotidiani.



Un ringraziamento e un augurio a tutte le donne da parte di Interflora!



FESTA DELLA DONNA



Mazzo di sette rose rosse e mimosa

Per omaggiare le donne più importati della tua vita: la bellezza e l'eleganza della rosa a gambo lungo abbinata al colore e al profumo della mimosa. Esprimi tutto l'amore e l'affetto con un mazzo raffinato e colorato.



FEMMINILE



Bouquet di mimosa e tulipani

Un omaggio speciale, in un giorno ancora più speciale. Celebra le donne della tua vita con l'emblema di questa ricorrenza ed un tocco di rosa.



DELICATA



Bouquet di garofani e rose

Delicato bouquet di fiori misti, emblema di grazia e femminilità. Ideale come dono per una donna speciale.



LISA



Sansevieria Cyilindrica Velvet Gialla

La Sansevieria Velvet è una tipologia di Sanseviera che si distingue per le sue punte colorate e vellutate al tatto. Queste ultime non solo le conferiscono un’aria allegra ma anche elegante e originale. Ovviamente la particolarità dell’estremità delle sue foglie non è un dono di madre natura, ma di due aziende olandesi. In realtà quest’idea ha anche una sua utilità, infatti evitano che la Sansevieria velvet con la sua forma allungata si rovini sulle punte. È una pianta che di certo attira l’attenzione per questa sua peculiarità, ed è perfetta per dare un tocco artistico a librerie o mensole sospese.



ph fonte ufficio stampa