Intervista a Mauro Maisel: arte, scienza e sperimentazione

Una nuova intervista a Mauro Maisel, originale artista autodidatta, sempre alla ricerca di sperimentazioni, a cui piace realizzare le sue opere d'arte utilizzando materiali e prodotti diversi per creare il suo stile astratto dalla forte personalità ed unicità.

D: La tua capacità creativa così guizzante deriva anche dalla costante ispirazione di ricerca sperimentale?

R: Sicuramente i miei stimoli arrivano dal testare e provare sempre nuovi prodotti e materiali, mi piace creare sculture che stupiscano, che facciano star fermo davanti a loro lo spettatore.



D: Un tuo commento di riflessione sul parallelismo tra arte e scienza; come valuti questa interazione?

R: Una non può esistere senza l'altra, l'arte è la scienza e lo studio del mixaggio dei colori e della creazione di qualsiasi opera.



D: Come valuti le teorie e le concezioni di Freud sul sogno e la componente onirica applicata al mondo dell'arte e all'interpretazione delle varie forme.

R: Penso che se certi artisti sono riusciti a creare movimenti artistici e gli stili più disparati è solo e soltanto per il novantacinque percento dei casi merito di alcool e droghe varie.