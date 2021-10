Inverno active in Alto Adige: la vacanza adatta a sportivi, giovani e famiglie da trascorrere in Valle Aurina tra divertimento, relax e gastronomia

La vacanza invernale in Valle Aurina da vivere a 360°: l’ampio ventaglio di proposte active che soddisfa i gusti di grandi e piccini. In Valle Aurina, la più estesa conca laterale dell’Alto Adige con le Alpi che si innalzano oltre i 3000 mt di altitudine, l’offerta active invernale è così vasta da permettere ai visitatori di tutte le età di vivere appieno la propria vacanza combinando relax, sport e gusto. Un vero e proprio paradiso naturale che si dispiega nell’incontaminato territorio altoatesino tra prati e boschi innevati, malghe tipiche e oltre 76 km di piste nei comprensori sciistici Speikboden e Klausberg che, insieme, danno vita alla Skiworld Ahrntal.

Ai piedi della Vetta d’Italia con i comuni di Valle Aurina, Campo Tures, Predoi e Selva dei Molini, la Valle Aurina è la soluzione ideale per chiunque desideri trascorrere una vacanza invernale immerso nell’incontaminata natura altoatesina, coniugando sport, divertimento, relax e gastronomia, il tutto contornato da bianchi manti di neve e un’atmosfera suggestiva.



Particolarmente apprezzata da famiglie e sportivi, la Skiworld Ahrntal si articola in due comprensori sciistici principali, Klausberg e Speikboden, che vantano oltre 76 km di piste e 18 impianti di risalita, adatti specialmente a chi desidera praticare lo sci di discesa. Vi sono poi due più piccoli comprensori, quello di Rio Bianco e di Riva di Tures, che aggiungono altri 3 impianti di risalita e 4 km di piste, idonei a famiglie e giovani ancora principianti che desiderano affacciarsi al mondo dello sci. La proposta è ampia anche per gli appassionati del fondo: la Valle Aurina, infatti, fa parte del carosello di piste da fondo più grande d’Europa, il Dolomiti Nordicski, che include l’Anello di Riva di Tures, la pista Rio Bianco, la pista del sole Casere e quella Selva dei Molini, tutte immerse in un panorama mozzafiato, con lunghezze fino a 16 km e dislivello compreso tra i 50 e i 220 mt. Nel complesso, la Skiworld Ahrntal e la Dolomiti Nordicski offrono tracciati sempre perfettamente preparati e livelli di difficoltà così vari da risultare accessibili a tutti. Per chi desidera vivere un contatto più autentico con la natura e trascorrere momenti di quiete, sono interessanti le ciaspolate e lo sci alpino, da praticare in solitaria o accompagnati dalla guida: i percorsi, anche in questo caso, sono di difficoltà variabile; si può optare per la salita del monte Fumo, del Sattelspitze o della Vetta d’Italia, con dislivelli che toccano i 1600 mt. Le famiglie e i bambini, invece, possono divertirsi sfrecciando con lo slittino lungo la pista più lunga dell’Alto Adige: 10 km con vista panoramica per volare sulla neve. Altrettanto invitanti il ‘’Family – Funpark’’ e il ‘’Klausiland’’, rispettivamente nel comprensorio Speikboden e Klausberg, con tunnel, scivoli, castelli, piste da bob e nastri trasportatori che attendono i bambini per introdurli al mondo dello sci e apprenderne le basi; la ‘’Dino Funline’’, dove trovano sfogo gli appassionati di freestyle che possono cimentarsi tra whoops, piccole box e curve ripide, immersi tra dieci giganteschi dinosauri che proiettano in epoche lontanissime e l’Alpine Coaster “Klausberg Filtzer”, il bob su rotaia che attende i più temerari per un’adrenalinica discesa di ben 1.800 mt a 40 km/h, con saliscendi e giri della morte a 360°. Dopo aver fatto il pieno di attività all’aria fresca, anche il palato vuole la sua parte quindi le giornate non possono che terminare al caldo, nelle numerose baite tradizionali altoatesine, magari gustando una zuppa di orzo seguita da strudel di mele o dalle Kaiserschmarrn, tipiche frittatine dolci ricoperte di zucchero.



Per divertirsi e sciare risparmiando, ci sono numerosi pacchetti e offerte, validi per tutto il periodo invernale: ne è ottimo esempio l’iniziativa ‘’settimane dello skipass gratuito’’ che inaugura la stagione appena iniziata e permette di sciare 3 o 6 giorni gratuitamente con un soggiorno di, rispettivamente, 4 o 7 notti.



Periodo di apertura stagione invernale: 04/12/2021 – 24/04/2022

Orario di apertura impianti: 08:30 – 16:00