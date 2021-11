Investor relator, Innovation Manager e consulente PA: il ritratto di Davide D’Arcangelo

La carriera professionale di Davide D’Arcangelo, fondatore e Innovation Manager di Next4. Esperto di transizione digitale oltre che di fondi europei, da oltre dieci anni si occupa anche di consulenza alle PA

Manager versatile, Davide D'Arcangelo è il fondatore di Next4, club deal investor impegnato in progetti nell'ambito della sanità digitale e della sostenibilità. Consulente esperto, offre supporto agli Enti pubblici sia nell'ambito tecnico che in materia di transizione digitale.



Davide D'Arcangelo: le principali attività nella finanza e nella consulenza delle PA



Originario di Roma, classe 1976, Davide D'Arcangelo è esperto di innovazione e politiche industriali. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Roma Tre, è iscritto all'albo MISE degli Innovation Manager. Ha fondato Next4, club deal investor specializzato in operazioni di Digital Health, Innovability e IT/ICT, dove oggi ricopre il ruolo di Business Developer & Innovation Manager. Da oltre dieci anni svolge attività di consulenza tecnica e digitale per numerosi Enti ed istituti italiani. Attualmente è impegnato come Esperto senior per Studiare Sviluppo (MEF), è membro del comitato tecnico scientifico di Anci Lazio e consulente per IFEL Campania. Fa parte inoltre del Nucleo di valutazione dei progetti di Ricerca della Regione Lazio ed è membro della task force di Capacity building dell'Agenzia Italiana alla cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri e dell'Istituto di Fisica Nucleare. Dal 2021 Davide D'Arcangelo è membro del comitato scientifico di Fondazione Italia Digitale. È attivo anche nel supporto agli enti locali per numerosi progetti di sviluppo finanziati da fondi europei. Parallelamente, nel ruolo di Investor Relator, collabora con società del calibro di Speri Ingegneria, AAtech e Termo S.p.A., attiva nel settore del FinTech energetico.



Davide D'Arcangelo: le esperienze in ambito accademico



Davide D'Arcangelo annovera diverse esperienze come advisor: tra le collaborazioni all'attivo spiccano quelle con Lucciola & Partners S.r.l. e Orrick Herrington & Sutcliffe. È inoltre valutatore senior per i progetti di innovazione presso FON.TER, FONSERVIZI e LAZIOINNOVA S.p.A., ha partecipazioni in diverse aziende innovative e start-up di consulenza strategica sulle tematiche dell'Innovation management e Industria 4.0. Partner di Iniziativa dal 2019 al 2020, è stato membro del CdA del Tecnopolo Castel Romano e Vice direttore del programma di accelerazione per start-up dell'Università Tor Vergata. Attualmente è anche segretario generale di "Officina delle Reti". Nel 2019, in occasione dell'evento "Eccellenze Made in Italy", è stato premiato dalla Camera dei Deputati per le sue competenze dimostrate nell'ambito delle politiche industriali. Nel corso della sua carriera Davide D'Arcangelo si è distinto anche in ambito accademico, con numerose pubblicazioni e ricerche svolte in collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma.