INVITO STAMPA - 'Focus Lotta alle infezioni correlate all'assistenza' - 12 Novembre 2020 - ORE 10:30

domani 12 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA’, organizzato da MOTORE SANITÀ. Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha fatto tappa in diverse regioni di Italia, si farà il punto sulle ICA durante questa fase di pandemia. La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al nostro SSN

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al nostro SSN. Per riuscire però almeno a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le esperienze maturate.



Fra queste la consapevolezza che le infezioni arrecano un peso immenso da sostenere sia dal punto di vista socio-assistenziale che economico globale. La tematica delle infezioni correlate



all’assistenza (ICA) viene affrontata in Italia da oltre trent’anni, ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per la Sanità pubblica con circa 530.000 casi l’anno (ECDC 2018).







TRA GLI ALTRI PARTECIPANO:



- Matteo Bassetti, Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino



- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati



- Silvio Brusaferro*, Presidente Istituto Superiore di Sanità



- Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI - Direttore Medicina di Laboratorio e Biotecnologie diagnostiche ASST Ovest Milanese



- Fortunato D’Ancona, Ricercatore Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità



- Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica



- Giovanni Di Perri, Infettivologia Dipartimento Scienze Mediche Università Torino



- Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova



- Antonello Giarratano, Vice Presidente SIAARTI



- Paolo A. Grossi, Direttore SC Malattie Infettive e Tropicali e Direttore Dipartimento Trapianti, ASST Sette Laghi



- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità



- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana



- Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana



- Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA



- Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto e Gruppo Tecnico Regionale per il Contrasto all’Antibioticoresistenza



- Anna Teresa Palamara, Professore Ordinario Microbiologia Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive Università “Sapienza”, Roma - Past President SIM



- Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute



- Marcello Tavio, Presidente SIMIT - Divisione di Malattie Infettive Emergenti e degli Immunodepressi, AOU Ospedali Riuniti di Ancona



- Fabio Tumietto, Responsabile SS Rete Interaziendale per Stewardship Antimicrobica e Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza, AOU Bologna



- Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania



- Elena Vecchi, ASSR – RER Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione Emilia Romagna.



- Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome



* Partecipazione subordinata ad impegni istituzionali.







MODERANO:



- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico



- Giulia Gioda, Giornalista



- Alessandro Malpelo, Giornalista



- Ettore Mautone, Giornalista







Per partecipare al webinar del 12 novembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3loo3qM