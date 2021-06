Invito stampa - Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari - 16 giugno 2021, Ore 15:30

mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari’, organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega,

mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari’, organizzato da Motore Sanità.

Le interstiziopatie polmonari malattie rare dell’apparato respiratorio, sono patologie a complessa gestione. Tra queste la prevalenza della sola IPF in Italia è di circa 15.000 pazienti, ma con diagnosi accertata solamente su circa 5.000 di essi. I centri dedicati alla cura di questa malattia nel nostro Paese sono 107, ma 30 di questi seguono circa il 70% dei pazienti, con un carico di lavoro sempre più oneroso e di difficile gestione. L’approccio alla gestione di questi malati da parte delle Regioni organizzativamente più evolute è quello a rete Regionale con sistemi Hub & Spoke. I centri di riferimento Regionali però sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi ed oltre, quindi si rende necessario un ammodernamento del modello organizzativo che consenta una condivisione di gestione più partecipata. Motore Sanità attraverso l’esperienza acquisita negli anni in ambito di supporto alle reti di patologia, vorrebbe creare tavoli di discussione Regionali che possano aprire un confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di questa patologia. L’obiettivo è poter essere questo tavolo generatore di idee e strumento di condivisione di “proven practices”, fornendo supporto metodologico per l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi organizzativi, dove al centro davvero possa esservi il paziente.



Tra gli altri, partecipano:



Chiara Alberti, Farmacista Ospedaliera AOUI Verona

Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale ULSS 8 Berica

Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova

Angelo Fassio, UOC Reumatologia AOUI Verona

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona

Stefania Moschetti, Consigliera Comune Padova

Stefano Pavanello, Presidente Unione Trapiantati Polmone Padova

Giorgio Perilongo, Direttore Clinica Pediatrica Università di Padova e Direttore Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova

Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova

Paolo Spagnolo, Professore associato di Malattie dell'Apparato Respiratorio e Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio Università di Padova

Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR dell’ISS

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus

Francesca Venturini, Direttore Farmacia Ospedaliera AOU Padova

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità





⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR





Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro







Ufficio stampa Motore Sanità



comunicazione@motoresanita.it



Liliana Carbone - Cell. 347 2642114



Marco Biondi - Cell. 327 8920962