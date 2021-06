Invito stampa - HIV: una pandemia silenziosa. Emilia-Romagna/Marche/Triveneto - 18 giugno 2021, Ore 10:30

venerdì 18 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘HIV: una pandemia silenziosa. Emilia-Romagna/Marche/Triveneto’, organizzato da Motore Sanità.

Faremo il punto con gli esperti sull’attuale situazione e sul futuro della prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV nelle regioni in oggetto, approfondiremo il tema dei nuovi indicatori previsti dal P.N. AIDS e discuteremo del cluster pilota e della presa in carico trasversale del paziente cronico con HIV. Un focus sulle situazioni del Triveneto, dell’Emilia-Romagna e delle Marche.



Tra gli altri, partecipano:

Luca Butini, Infettivologo SOSD Immunologia Clinica Ospedali Riuniti Marche e Presidente ANLAIDS

Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova

Lucia Di Furia, Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria ad interim Regione Marche

Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

Antonio Vittorino Gaddi, Presidente Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina

Giovanni Guastella, Vice Segretario Vicario Regionale FIMMG Veneto

Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti Ancona - Assistenza Farmaceutica Regione Marche

Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

Marcello Tavio, Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona, Presidente SIMIT

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







