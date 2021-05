Invito stampa - Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid - 6 maggio 2021, ore 11

giovedì 6 maggio, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar, dal titolo: ‘Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell'infezione virale da Covid’, organizzato da Motore Sanità.

Il webinar prende spunto dalle sollecitazioni provocate dalle tematiche legate alla lotta contro il virus Covid, che vertono essenzialmente sull’impatto organizzativo del trattamento dei pazienti nell’ambito della continuità ospedale-territorio. È infatti ormai acclarato che l’opportunità terapeutica dell’utilizzo degli antivirali è tanto più efficace quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi dell’ insorgenza dell’infezione.

Durante il webinar ci si soffermerà in particolare sul fatto che la somministrazione della terapia nei pazienti del territorio sin dalle prime fasi dell’insorgenza della patologia possa essere utile.

Il webinar vuole mettere a confronto clinici, decisori, economisti sanitari e referenti delle società scientifiche per provare a pensare una revisione dei percorsi della presa in carico dei pazienti che alla luce delle evidenze terapeutiche adesso in nostro possesso, si rivela quanto mai necessaria.



Tra gli altri, partecipano:

Anna Maria Cattelan, Direttore Reparto Malattie Infettive e Tropicali AOU Padova

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia, AUSL Piacenza

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Professore Ordinario Università degli Studi di Milano

Dario Manfellotto, Presidente FADOI

Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.sa. Regione Liguria

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte

Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA - Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica, St Camillus International University of Health Sciences, Roma

Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







