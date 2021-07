Invito stampa - La nuova riforma sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai cittadini - 23 luglio 2021, Ore 11

venerdì 23 luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘La nuova riforma sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai cittadini’, organizzato da Motore Sanità.

Se il progetto di riforma cerca di salvare una parte dell’impianto della legge 23 coniugandola con il PNRR, da definire rimangono i modelli organizzativi con cui riempire le strutture future, la necessità di evitare confusioni di compiti e ridondanze, il ruolo dei MMG e PLS, liberi professionisti e remunerati con contratto statale, ed infine i compiti delle Case di Comunità (si occuperanno solo dei cronici?), quali MMG lasceranno le sedi delle attuali cooperative per migrarvi e quali indicatori di risultato ed obiettivi della medicina del territorio. Per questo Motore Sanità organizza un confronto tra i membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia per incominciare a discutere dei temi centrali della riforma della legge 23.



Tra gli altri, partecipano:

Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica

Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali

Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM

Diego Catania, Presidente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali

Giulia Gioda, Direttore Mondosanità

Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia

Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanità e politiche sociali

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi

Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia

Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV

Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche sociali

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







