Invito stampa - Roadshow Troponina cardiaca. Focus Puglia - 6 luglio 2021, Ore 15

martedì 6 luglio 2021, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar ‘Roadshow Troponina cardiaca. Focus Puglia’, organizzato da Motore Sanità.

Gli eventi ischemici di carattere miocardico rappresentano ancora oggi la prima causa di morte e morbilità nei paesi industrializzati nonostante negli anni recenti vi sia stato un sostanziale miglioramento dei dati di mortalità e di outcome dei pazienti affetti da questa patologia. Numerosi studi hanno confermato l’importanza del ruolo della prevenzione primaria nel migliorare l’outcome delle patologie cardiache anche attraverso un’accurata stratificazione del rischio della popolazione e di un sempre più appropriato intervento clinico e - nel caso farmacologico o interventistico/invasivo - per mitigare la progressione della malattia. Emerge la necessità di stratificare il potenziale rischio cardiovascolare non solo nella popolazione generale sana, ma anche e soprattutto nei soggetti che presentano patologie come diabete, ipertensione, obesità, cancro o che abbiano avuto il Covid-19 e ne siano usciti guariti. Motore Sanità intende dunque coordinare un tavolo di discussione per indagare i potenziali effetti della medicina predittiva in tali innumerevoli campi di utilizzo (Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia, Oncologia..) con il fine di mettere in atto, già in una fase precoce, misure per una più efficace prevenzione, specie nei soggetti ad alto rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare.



Tra gli altri, partecipano:

Edmondo Adorisio, Diirettore U.O.S.V.D. Patologia Clinica Ospedale San Giacomo - Monopoli (B

Fabiana Anastasio, Vice Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei Diabetici (FAND)

Nadia Aspromonte, Fondazione Policlinico A.Gemelli, IRCCS Roma

Patrizia Carta, Dirigente Medicina Trasfusionale Centro qualificazione Biologica AO Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo

Donato Monopoli, Segretario Regionale Puglia Federazione Italiana Medici di Medicina Generale(FIMMG)

Angelo Testa, Presidente Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani (SNAMI)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







