Invito stampa - Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed efficientare gli investimenti. Regioni: Toscana - Emilia-Romagna - Marche - 13 Ottobre 2021, Ore 14:30

mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed efficientare gli investimenti. Regioni: Toscana - Emilia-Romagna - Marche’, organizzato da Motore Sanità.

La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD). Essa può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina). L’11-13% dei pazienti va incontro ad una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti la trombocitopenia grave potrebbe complicare significativamente le procedure standard di diagnosi e cura del paziente, come la biopsia epatica e procedure mediche indicate o elettive per pazienti cirrotici, con il risultato di un trattamento tardivo o annullato.

Motore Sanità propone di discutere in questi eventi multiregionali, condividendo “proven practices” utili a minimizzare i rischi per questi pazienti ed efficientare gli investimenti.



Tra gli altri, partecipano:

Pietro Andreone, Direttore Medicina Interna Metabolica AOU di Modena & Università di Modena e Reggio Emilia

Antonio Benedetti, Presidente SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Stefano Brillanti, Professore di Gastroenterologia dall’Università di Siena - Direttore Epatologia del Policlinico Santa Maria alle Scotte, Siena

Piero Colombatto, UO Epatologia Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Paolo De Simone, Direttore Centro Trapianti UO Chirurgia Epatica e Trapianto Fegato Cisanello, Pisa

Francesco Giuseppe Foschi, Direttore Medicina Interna Faenza Ausl Romagna

Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

Mauro Mancini, Direttore Farmacia Interna AO Ospedali Riuniti Marche nord

Fabio Marra, Direttore Medicina Interna ed Epatologia ospedale Careggi, Firenze

Cristina Morelli, Direttore UO di Medicina Interna per il Trattamento delle Gravi Insufficienze d'Organo Policlinico S.Orsola-Malpighi

Fabio Piscaglia, Direttore di Divisione di Medicina Interna, Policlinico S.Orsola Malpighi

Davide Scalabrini, Medicina Interna AOU Modena

Carla Serra, Direttore SSD Ecografia interventistica diagnostica e terapeutica Policlinico S.Orsola Malpighi

Enrico Sostegni, Presidente Terza Commissione Sanità e politiche sociali Regione Toscana

Nadia Storti, Direttore Generale ASUR Marche

Gianluca Svegliati Baroni, Professore Associato in Gastroenterologia Università Politecnica delle Marche - Responsabile SOSD Danno Epatico e Trapianti Università Politecnica delle Marche - Ospedali Riuniti Ancona

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità





