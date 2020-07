Io cucino siciliano: partecipa alle Cooking Class d’autore a Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala (TP)

Una delle cucine regionali più sontuose e sensuali d’Italia, che racchiude nei suoi piatti la storia millenaria del territorio: la tradizione gastronomica siciliana è un trionfo di passionalità.

Come se il sole, il vento, il mare, l’essenza stessa del Mediterraneo – al centro esatto del quale la Sicilia si trova - si riversassero nei piatti, quali elementi fondamentali della loro elaborazione e riuscita, donando un tocco speciale, un regalo degli dei.



A Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, Luxury Wine Resort di Marsala (TP) la cucina d’eccellenza è un must, e gli chef del Ristorante del Baglio Oneto deliziano gli ospiti con menu ispirati alla grande tradizione siciliana, un mix di sapori, culture e sapienza millenarie creato con gli ingredienti top di questa terra generosa.



Pietanze di mare e di terra, ortaggi e frutti profumati, impreziositi dal nettare di olio e vini di produzione propria: l’enogastronomia proposta qui è un sogno per i food lovers. Che ora possono mettersi alla prova in prima persona, partecipando ad una delle straordinarie Cooking Class organizzate a Baglio Oneto – su richiesta – e condotte da chef di grande esperienza.



Si segue la preparazione di piatti autentici della cultura siciliana, mettendo in prima persona le “mani in pasta”. Si impara quindi a individuare gli ingredienti e i dettagli, come il formato di pasta più adatto per accompagnare un determinato condimento, si apprendono i tempi e i modi di preparazione e cottura dei piatti, e come esaltare sapori e aspetto di presentazione. Più naturalmente una serie di trucchi del mestiere dai protagonisti del buon mangiare!



Un’abilità che arricchisce il piacere di una vacanza da sogno a Baglio Oneto, e consente di rientrare in città e poter invitare a cena gli amici per un ricco banchetto al profumo di Sicilia! Il prezzo per una lezione di cucina parte da 120 euro a persona, e il corso viene organizzato su richiesta.



Per informazioni:



Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo

Luxury Wine Resort - Contrada Baronazzo Amafi 8

91025 Marsala (TP)

Tel. 0923 746222



www.bagliooneto.it

info@bagliooneto.it