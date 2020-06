IObit Malware Fighter 8 fornisce una protezione totale del PC con l’ultima generazione del motore anti-malware e protezione avanzata della Privacy

SAN FRANCISCO, 9 GIUGNO 2020 - IObit, la società che fornisce utilità di sistema e software di sicurezza in più rapida crescita al mondo, ha lanciato oggi il suo IObit Malware Fighter 8. La nuova generazione del motore anti-malware e l’avanzata Protezione dei Dati Sensibili aiutano gli utenti a proteggere i loro PC e le loro privacy online contro le minacce esterne.

IObit Malware Fighter 8 ha rafforzato il suo motore anti-malware con un database ampliato del 100% in più. Inoltre, secondo un gran numero di test, la velocità di scansione è il 50% più rapida rispetto alla versione precedente e più minacce possono essere rilevate e rimosse rapidamente. La nuova aggiunta Euristica Avanzata rende la scansione più intelligente: è in grado di rilevare più potenziali minacce, in particolare le varianti di virus come BackDoor.Lokibot, Ransom.Robbin, Malware.Coronavirus e Ransom.WannaRen.



Per di più, Protezione dei Dati Sensibili è stata rafforzata a un livello più alto, l’aggiunta protezione del catalogo file fornisce una protezione più diretta e completa per i file personali degli utenti come: documenti, immagini e video nel percorso predefinito del PC. Nel frattempo, la Cassetta di Sicurezza, insieme alla nuova Protezione dei Dati Sensibili, forniscono una protezione multistrato della privacy per bloccare gli accessi non autorizzati o ad alto rischio dagli intrusi. La nuova funzionalità di Protezione E-mail protegge le e-mail Web dell'utente da spam, truffe di phishing e altre minacce trasmesse via e-mail per un'esperienza di navigazione più sicura.



“IObit Malware Fighter 8 ottimizza ulteriormente il processo di rilevamento e rimozione delle minacce per una migliore esperienza utente”, ha affermato Bing Wang, Direttore di Prodotto di IObit, “A fronte del crescente numero di attacchi informatici e del furto di identità come le attuali minacce a tema coronavirus, IObit Malware Fighter 8 fornisce agli utenti una protezione più comprensiva per affrontare meglio vari problemi di sicurezza del PC.”



IObit Malware Fighter 8 è ora disponibile su IObit. Supporta pienamente Windows 10, 8/8.1, 7, XP e Vista.



Cosa sapere su IObit Malware Fighter 8

IObit Malware Fighter 8 è un potente programma anti-malware e anti-virus che protegge in modo comprensivo il tuo PC dagli ultimi spyware, adware, ransomware, Trojan, keylogger, bot, worm, hijacker, virus, ecc. La nuova versione protegge anche i dati, i browser e i sistemi degli utenti con Protezione dei Dati, Protezione del Browser e Guardia di Sicurezza. La nuova aggiunta Protezione dei Dati Sensibili si combina con la Cassetta di Sicurezza, che è in grado di bloccare gli accessi non autorizzati ai dati protetti dai programmi di terze parti. Inoltre, IObit Malware Fighter 8 ti aiuta a stare lontano da fastidiose pubblicità, siti dannosi e tanto altro con la funzionalità di Protezione di Navigazione e Rimozione Annunci per una migliore esperienza di navigazione.



Scopri di più su IObit

Fondata nel 2004, IObit fornisce ai consumatori utilità di sistema innovative per Windows, Mac e Android OS al fine di migliorare notevolmente le prestazioni operative proteggendo i computer e dispositivi mobili dalle minacce alla sicurezza. IObit è universalmente riconosciuto nel settore e vanta oltre 100 premi, 500 milioni di download nonché 10 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.

Contatto Media:

IObit

Nicole Qin, (415) 813-2995

PR Manager

www.iobit.com