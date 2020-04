IObit Software Updater 3 aggiorna automaticamente oltre 170 software inclusi programmi per telelavoro

IObit, la società che fornisce l’utilità di sistema e software di sicurezza in più rapida crescita al mondo, ha lanciato oggi il nuovo IObit Software Updater 3. La nuova versione è armata con un database software ampliato il 150% in più e un motore di download rafforzato. Aiuta gli utenti a installare e aggiornare più di 170 software per Windows PC in modo rapido e semplice.

IObit Software Updater 3 continua ad aggiungere i software popolari ed essenziali al suo database di software online. In questa nuova versione, fornisce il 150% di software in più rispetto alla versione precedente. Tutti i programmi aggiunti in IObit Software Updater sono puliti e sicuri, tutti sono passati i test di sicurezza di IObit. Gli utenti possono installare facilmente i programmi desiderati dalle categorie predefinite come Sociale, Multimedia, Utilità e Strumenti. Inoltre, per facilitare il telelavoro e aumentare la produttività di lavoro, la nuova categoria Strumenti di Telelavoro è stata recentemente aggiunta in cui ci sono i software di Videoconferenza come Skype, Zoom e GoToMeeting, ecc.



Per di più, IObit Software Updater 3 richiede meno tempo per scaricare e installare un programma. Con il motore di download avanzato, il download del software è più veloce del 150% rispetto alla versione precedente. L'intero processo di download e installazione è silenzioso senza il bisogno di controllare o fare il click. IObit Software Updater 3 può anche aiutare gli utenti a rilevare i software obsoleti e aggiornarli automaticamente. Nel frattempo, gli utenti possono ignorare l'aggiornamento per programmi determinati e mantenere la versione del software necessaria.



"IObit Software Updater 3 è uno strumento molto leggero e semplice per installare o aggiornare software per i computer Windows", ha affermato Bing Wang, Direttore di Prodotto di IObit, "con questo programma, gli utenti possono ottenere i software più popolari con pochi clic del mouse. IObit Software Updater 3 risparmia il tempo, rende tutto facile per gli utenti e mantiene i loro computer lontano da bundleware, installatori infetti e fastidiosi annunci durante l'installazione o l'aggiornamento del software."



IObit Software Updater 3 è ora disponibile su IObit e Softonic. Supporta completamente Windows 10, 8 / 8.1, 7, XP e Vista.



Cosa sapere su IObit Software Updater 3



IObit Software Updater 3 è un'utilità di facile utilizzo per gli utenti Windows per installare e aggiornare il software con pochi clic. Fornisce un modo rapido e sicuro per rilevare e aggiornare i programmi obsoleti e scaricare direttamente i software popolari per PC Windows tramite il programma, il che farà risparmiare agli utenti molto tempo e fatica. Nel frattempo, IObit Software Updater 3 semplifica l'installazione di software dividendo i programmi in varie categorie: browser, sicurezza, sociale, multimedia, strumenti di telelavoro, runtime, utilità e strumenti per un nuovo computer o dopo aver reinstallato, formulato o aggiornato il sistema.



Scopri di più su IObit



Fondata nel 2004, IObit fornisce ai consumatori utilità di sistema innovative per Windows, Mac e Android OS al fine di migliorare notevolmente le prestazioni operative proteggendo i computer e dispositivi mobili dalle minacce alla sicurezza. IObit è universalmente riconosciuto nel settore e vanta oltre 100 premi, 500 milioni di download nonché 10 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.



www.iobit.com



