IObit Uninstaller 10 accelera il processo di disinstallazione aggiungendo il supporto per bloccare le notifiche del browser

L'ultima versione offre nuove funzioni, migliora le precedenti e presenta un'interfaccia utente futuristica.

SAN FRANCISCO, 25 Agosto 2020 - IObit, l’azienda leader mondiale che fornisce utilità di sistema e software di sicurezza, ha lanciato oggi il nuovo IObit Uninstaller 10. La nuova versione offre una maggiore velocità di disinstallazione, blocca le notifiche dei siti Web indesiderati e aggiunge un nuovo algoritmo di scansione per rilevare ancora più bundleware, al fine di fornire una comoda ed efficiente soluzione di disinstallazione per i suoi utenti. Inoltre disinstalla i plugin di Microsoft Edge Chromium e offre un’interfaccia utente completamente nuova.



La nuova versione di IObit Uninstaller 10 velocizza il processo di disinstallazione del 50%, risparmiando così tempo prezioso per garantire una buona esperienza utente. Un altro miglioramento principale è la sofisticata funzione di scansione che ora rileva il 30% in più di residui di programmi disinstallati, riducendo così l’utilizzo dello spazio sul disco. Il nuovo algoritmo di scansione, rispetto al suo predecessore, rileva e disinstalla software e bundleware più rari, proteggendo il PC degli utenti in modo molto più efficace.

IObit Uninstaller 10 migliora inoltre l'esperienza di navigazione dell’utente aggiungendo il nuovo supporto per la rimozione dei plugin indesiderati di Edge Chromium e bloccando le notifiche dei siti Web che molto spesso disturbano gli utenti. Ultimo ma non meno importante, IObit Uninstaller 10 supporta gli aggiornamenti di molti programmi popolari e offre una nuovissima interfaccia utente per rendere ancora più intuitivo il suo utilizzo.



“IObit Uninstaller 10 è uno strumento di disinstallazione molto efficiente e molto utile che non teme confronti con i suoi concorrenti”, ha affermato Bing Wang, Product Manager di IObit. “Non richiede molto spazio sul disco ed è molto facile da usare. Abbiamo migliorato le sue funzioni principali, aggiunto nuove funzionalità e la nuova interfaccia utente gli conferisce uno stile molto moderno e futuristico, da renderlo, secondo il mio punto di vista, uno dei migliori sul mercato.”



IObit Uninstaller 10 è ora disponibile su IObit. Supporta pienamente Windows 10, 8 / 8.1, 7, XP e Vista.



Cosa sapere su IObit Uninstaller 10

IObit Uninstaller 10 è uno strumento di disinstallazione perfetto per offrire agli utenti Windows un PC pulito e un’esperienza di navigazione online sicura e fluida. Rimuove in modo completo i programmi non necessari, le app di Windows, le app della Piattaforma Universale di Windows (UWP), i plugin dannosi e pubblicitari e ripulisce tutti gli avanzi. Inoltre, con il motore di scansione avanzato e un database notevolmente ampliato, IObit Uninstaller 10 può rimuovere più bundleware, programmi ostinati, plugin dannosi e pubblicitari. Inoltre, la funzione Software Updater ottimizzata consente ora agli utenti di selezionare e aggiornare più programmi con un solo clic.



Scopri di più su IObit

Fondata nel 2004, IObit fornisce ai consumatori utilità di sistema innovative per Windows, Mac e Android OS, al fine di migliorare notevolmente le prestazioni operative proteggendo i computer e i dispositivi mobili dalle minacce alla sicurezza. IObit è universalmente riconosciuta nel settore e vanta più di 100 premi, 500 milioni di download e 10 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.

www.iobit.com



Contatto Media:

IObit

Nicole Qin, (415) 813-2995

PR Manager

press@iobit.com