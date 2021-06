IOhub™ l’orchestratore IIoT ora disponibile su dispositivi Siemens Simatic

IOhub di EZ VPN, grazie alla sua facilità d’uso, flessibilità e convenienza, sta velocemente guadagnando popolarità con i system integrator e i costruttori di macchine di tutto il mondo. (https://www.ezvpn.online/ioindustry/solutions/iohub).

A grande richiesta, EZ VPN ha reso disponibile IOhub su dispositivo Siemens Simatic IPC127E.



IOhub è un orchestratore modulare e un runtime che consente la costruzione di applicazioni IIoT senza la necessità di scrivere codice. Con IOhub realizzi applicazioni per l’Industry 4.0 mettendo in comunicazione dispositivi e soluzioni eterogenee tra loro quali PLC, sensori di campo e software in modo semplice ed economico.



La soluzione di IOhub su Siemens Simatic IPC127E accelererà l'adozione di IOhub come orchestratore IIoT e soluzione di comunicazione.



La flessibilità di IOhub

Il team Europeo di EZ VPN ha ricevuto una richiesta da un importante cliente di fornire un cospicuo numero di installazioni di IOhub come sistema di integrazione e gestione dei dati. In conformità con gli standard e le richieste del cliente, IOhub doveva essere implementato su un dispositivo hardware marchiato Siemens.



“Abbiamo sviluppato la nostra tecnologia per essere indipendente dall’hardware; questo per consentirci di adattare la nostra soluzione sui dispositivi che meglio rispondono ai requisiti dei nostri clienti. Questo importante progetto ha confermato la flessibilità della nostra soluzione portando l’affidabilità di IOhub come sistema operativo IIoT su altri dispositivi industriali quali il Siemens Simatic IPC127E” Così ha commentato Walter Trucci, (CIO e CTO di EZ VPN)



Riccardo Raffo, Business Development Director, che ha seguito il progetto in Europa ha così commendato:

“La richiesta del cliente ci ha consentito di dimostrare che IOhub non è solo flessibile come applicazione, ma è anche flessibile dal punto di vista dei requisiti hardware. Siamo entusiasti di poter confermare che da oggi possiamo proporre ai nostri clienti una soluzione basata su Hardware Siemens. Questo progetto è una importante pietra miliare per la nostra azienda e segna un significativo passo in avanti per la nostra tecnologia. Abilitare IOhub su hardware molteplici ci avvicina sempre più a diventare il sistema operativo standard per il mondo dell’IIoT e IoT.”



In linea con la propria visione, EZ VPN si prodiga affinché l’adozione della propria tecnologia sia aperta e semplificata rendendo IOhub disponibile su diversi dispositivi e redendo i moduli delle applicazioni di EZ VPN liberamente utilizzabili.



I clienti non sono obbligati ad utilizzare linguaggi proprietari, frameworks, SDK, runtime, ecc. ma sono incoraggiati a sfruttare la flessibilità di un orchestratore di container docker open-source come IOhub.



Con IOhub, la complessità di approvvigionare un ambiente, installarlo, distribuirlo, configurarlo, manutenerlo e monitorare lo stato di sistema è volutamente nascosto e semplificato mantenendo la grande affidabilità e sicurezza di una soluzione open-source.



Per maggiori informazioni su IOhub e per assistere ad una dimostrazione, contattateci al seguente indirizzo: sales.it@ezvpn.online



Per sapere di più su come IOhub funziona, visitate la pagina della documentazione: https://iohubdocs.ezvpn.online/.