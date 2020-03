IONONRESTOAGUARDARE, al via la raccolta fondi per gli ospedali marchigiani

Spazio Modigliani di Senigallia ha promosso una raccolta fondi nella Regione Marche per cercare di dare un contributo a risolvere l'attuale situazione di emergenza sanitaria nel territorio regionale.

Spazio Modigliani di Senigallia promuove una raccolta fondi a sostegno delle strutture ospedaliere delle Marche. L’iniziativa, denominata #IONONRESTOAGUARDARE(www.gofundme.com/f/io-non-resto-a-guardare-stop-covid-19), è stata lanciata sul portale Gofundme dopo l’allarme del governatore Luca Ceriscioli sulla carenza di ventilatori polmonari nei reparti di terapia intensiva per l’emergenza Coronavirus.

Stiamo vivendo un momento drammatico, dove ogni giorno i numeri ci raccontano una situazione che continua a peggiorare a causa del diffondersi del coronavirus. In questo delicato contesto di emergenza nazionale, vogliamo contribuire a lanciare un grido di speranza a tutte le persone che stanno lottando contro il nuovo coronavirus, un gesto solidale verso i malati e tutti i medici che stanno combattendo giorno e notte questa guerra.



Vogliamo tornare presto a sorridere, riponendo tutto l’amore nelle cose che facciamo, combattendo con tenacia per seguire i nostri sogni, credendo con forza nelle nostre idee – dice Giacomo Bizzarri, uno dei promotori dell’iniziativa.



L’hashtag #iorestoacasa cela dietro uno atteggiamento passivo, ma necessario. Così la campagna di raccolta fondi lancia il nuovo hashtag #IONONRESTOAGUARDARE che chiede a tutti i cittadini chiusi nelle proprie case, ma anche ai professionisti e agli imprenditori del territorio, di rendersi protagonisti di un gesto attivo e solidale attraverso questa raccolta fondi per fermare tutti insieme il Covid-19.



L’obiettivo della raccolta fondi è quello di raccogliere 100.000 euro destinati a:

• rinforzare i 10 reparti di terapia intensiva degli ospedali marchigiani

• attivare 10 ventilatori per la Protezione Civile

• fornire 100.000 mascherine certificate

• distribuire il nuovo test rapido Covid-19

• assistere gli anziani con la consegna di pasti e medicine a domicilio



Siamo uniti, per rialzarci e ripartire insieme!



Spazio Modigliani in breve:

Fondato nell’aprile 2018 dalle menti creative di Giacomo Bizzarri, Diego Vitali, Emanuele Anselmi, Andrea Carli e Vincenzo Capozzi, Spazio Modigliani è un loft che ospita giovani realtà imprenditoriali del territorio di Senigallia.

Un luogo, trasversale, dove convergere nuove idee e dove si produce innovazione tra cultura collaborativa e progettualità condivisa.



