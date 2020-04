Belvedere Vodka per il tuo aperitivo in terrazza: ecco la ricetta del Belvedere Spritz

In tempo di emergenza e forzata vita domestica per fermare il coronavirus, ora che la primavera rende la temperatura sempre più mite e piacevole, cosa c'è di meglio che gustare un buon cocktail in giardino o in terrazza?

Belvedere Vodka, la prima vodka super premium al mondo, è creata esclusivamente dalla segale polacca Dankowskie, ed è completamente priva di additivi.



La diluizione con acqua purificata dai pozzi artesiani è essenziale per consentire al carattere della segale di brillare. Belvedere Vodka rappresenta l'apice della tradizione della vodka: additivi zero, senza glutine, naturalmente pura.



Al naso presenta un leggero sentore di vaniglia, insieme ad alcune note delicate di crema. Al palato, ha un gusto pieno e rotondo con una consistenza media e una struttura ricca e vellutata. Qualche nota di vaniglia che oscilla tra dolce e salato con un pizzico di pepe bianco e spezie accompagna un finale lungo con note di mandorla, panna e sentori di noci.



Belvedere Vodka Pure è l'ingrediente perfetto per uno Spritz inedito: col suo gusto unico e purissimo, naturale e autentico, sarà una piacevolissima sorpresa per tutti gli amanti del mondo degli spirits.



In esclusiva per te, la ricetta del Belvedere Spritz, la più avvolgente (e irriverente) tra le proposte drink di Belvedere Vodka:



30 ml Belvedere Vodka



15 ml Marendry Fabbri



45 ml succo di pompelmo rosa fresco



22,5 ml simple syrup



Top champagne



Garnish: fetta o zest di pompelmo rosa



Tecnica: built, on the rocks







