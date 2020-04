iorestoacasa e ammiro la diretta live, l'appuntamento con lo spettacolo naturale più bello e suggestivo di sempre. Un magnifico tramonto alle Maldive

Il web ci viene in aiuto in questi giorni difficili in cui la pandemia ci obbliga a stare a casa nell’impossibilità di partire a breve. Occorre avere pazienza nella convinzione che la nostra quarantena serva a rallentare progressivamente, fino a fermare l’avanzata minacciosa di questo virus nemico e sconosciuto.

Protagonista dell’iniziativa social volta a stabilire una connessione emotiva con i propri ospiti, in questo momento accoccolati in vestaglia nel salotto di casa, sono i The Residence by Cenizaro: The Residence Maldives Falhumaafushi e The Residence at Dhigurah, invitano tutta la loro community, una volta alla settimana, a vivere in streaming, le bellissime sensazioni positive ammirando un tramonto mozzafiato alle Maldive, con tanto di suono delle onde proiettando lo spettatore in una sensazione di pace, armonia e felicità.

Un modo per mantenere un contatto emotivo in attesa di fare le prossime valigie, per vivere ancora e molto presto, finalmente di persona uno degli spettacoli naturali più suggestivi come la magia di un tramonto in uno dei luoghi più romantici e ancora incontaminati al mondo.



Sintonizzatevi e catch the LIVE!!!



The Residence Maldives at Falhumaafushi

- Instagram ID: @theresidencemaldives

- Quando: ogni sabato

- Ora: Approssimativamente intorno alle 18:00 Ora locale alle Maldive (GMT + 5 ore rispetto all’Italia)



The Residence Maldives at Dhigurah

- Instagram ID: @residencemaldivesdhigurah

- Quando: ogni mercoledì

- Ora: Approssimativamente intorno alle 18:00 Ora locale alle Maldive (GMT + 5 ore rispetto all’Italia)



The Residence by Cenizaro

The Residence Tunis, aperto nel 1996 consta 161 camere e 9 suite. Segue The Residence Mauritius nel 1998 con 135 camere e 28 suite e nel 2011 l’inaugurazione di The Residence Zanzibar con 66 ville. The Residence Maldives Falhumaafushi, con 94 ville, viene aperto al pubblico nel 2012. Nel febbraio 2018, The Residence Bintan apre I battenti con 127 ville e The Residence Maldives Dhigurah inaugura a giugno 2019 con 173 water and beach villas. Con l’apertura di The Residence Maldives Dhigurah sono sei le strutture in portfolio di The Residence by Cenizaro’s - Mauritius, Tunis, Zanzibar, Bintan, Falhumaafushi e Dhigurah alle Maldive. Nei prossimi due anni è prevista un'ulteriore espansione con tre hotel in Tunisia: Douz, La Medina di Tunisi e l'isola di Djerba.



Cenizaro Hotels & Resorts

Parte di Bonvests Holdings Limited, è una società leader nella gestione di proprietà immobiliari e alberghiere con un portfolio di strutture alberghiere indipendenti, di lusso, in alcune delle località più ambite del mondo. I resort The Residence by Cenizaro si trovano a Mauritius, Maldive, Tunisi, Zanzibar e nell’isola di Bintan. Sono parte del Gruppo anche le Sheraton Towers di Singapore e il Four Points by Sheraton Perth. Mentre ogni Resort riflette un proprio concept distintivo e individuale, profondamente legato all’essenza del luogo in cui sorge, tutti gli hotel della famiglia incarnano la filosofia del leggendario marchio d’eccellenza, caratterizzato da una forte attenzione al dettaglio e l’intuitivo, personale e discreto servizio di elevato standard qualitativo riservato agli ospiti. Per ulteriori informazioni: https://www.cenizaro.com/theresidence



The Residence Maldives (www.cenziaro.com/theresidence/maldives-fm)

Aperto 2012, The Residence Maldives si trova sull'isola meridionale incontaminata di Falhumaafushi nell'atollo di Gaafu Alifu, parte di uno dei più grandi e profondi atolli nelle Maldive. Le 94 ville over water e fronte mare, sono un intimo rifugio che dista soli 20 chilometri a nord dell'Equatore, un’area rinomata per le sue immersioni impareggiabili. Progettate per completare armonicamente l'ambiente circostante e dare all’ospite una sensazione autentica del luogo, le ville sono state create utilizzando materiali naturali e decorate con manufatti tipici locali. La Spa by Clarins è l'unica nel suo genere presente alle Maldive e offre una gamma di trattamenti creati esclusivamente per l'hotel. È un luogo magico per fuggire dalla realtà quotidiana anche per la sua straordinaria posizione adagiata sulla laguna. Le altre facilities offerte dalla struttura comprendono sport acquatici, un centro fitness, miniclub ed escursioni alle isole vicine. Le immersioni che si possono realizzare nell’area circostante al resort sono eccezionali e il centro immersioni PADI 5* dell'hotel offre a tutti i livelli di snorkellers e scuba-divers l'opportunità di scoprire le barriere coralline incontaminate e una florida vita marina.



The Residence Mauritius (www.cenziaro.com/theresidence/mauritius)

Ispirato alle case di fine secolo nelle piantagioni, The Residence Mauritius, inaugurato nel 1998, gode di un ambiente mozzafiato sulla costa orientale dell'isola lungo un chilometro di sabbia bianca finissima. Il primo assaggio di questo resort coloniale, immerso in 10 ettari di giardini tropicali, si ha ammirando l’alto e maestoso soffitto della hall. L'hotel dispone di tre ristoranti, un club sportivo che offre un’ampia gamma di attività gratuite e un kids club ideato appositamente per i piccoli ospiti. La Sanctuary Spa, uno spazio recentemente ristrutturato con un'influenza decisamente asiatica, offre trattamenti su misura con i prodotti del marchio termale francese di lusso Carita e uno spazio dove rilassarsi e riflettere. Ci sono undici sale per trattamenti dal design elegante (comprese le due camere dedicate alle coppie), un occhio di riguardo anche per il benessere dei bambini con nuovi trattamenti tra i quali Haute Beauté per gli adolescenti, treccine per capelli e mini-manicure.



The Residence Tunis (www.cenziaro.com/theresidence/tunis)

Distribuito su 8 ettari di terreno, su una spiaggia privata lungo la costa mediterranea, The Residence Tunis è rinomato per la sua pluri premiata The Spa & Thalasso e il suo spettacolare campo da golf da 18 buche. Inaugurato nel 1996, l'hotel consta di 155 camere all'interno di splendida architettura arabo-andalusa e gode di un'ottima posizione a soli 15 minuti dall’aeroporto di Tunisi e 20 minuti dal centro della città. Perfetto per visitare i siti patrimonio dell’ Unesco come la Medina, l’antica città di Cartagine ed il famoso borgo che ha ospitato famosi artisti del passato Sidi Bou Said. The Residence Tunis propone quattro ristoranti che offrono le cucine di tutto il mondo, dalla Cina al Mediterraneo, con atmosfere differenti in ciascuna location del resort. Il centro benessere di 3.500 mq dispone di 18 sale per trattamenti, un hammam orientale e una maestosa cupola che domina una piscina di acqua salata. La struttura custodisce anche una grande piscina all'aperto, due campi da tennis illuminati e il Dolphin Kids Club per i più piccoli. L'attrazione principale è il campo da golf par 72 a 18 buche progettato da Robert Trent Jones II.