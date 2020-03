IoRestoSolidale. IDT spa insieme a Progetto Arca per aiutare i senzatetto

Bodyboo e Ayay devolveranno l’intero incasso della prossima settimana a Progetto Arca per l'acquisto di 50.000 presidi sanitari (gel disinfettanti, mascherine, guanti) distribuiti nelle strutture di accoglienza e con le Unità di Strada.

Ancora una buona notizia dal mondo del beauty e della moda che arriva da Ayay, primo digital brand italiano di cosmesi intima femminile e Bodyboo, nuova linea di intimo shapewear.



I brand di IDT spa, Ayay e Bodyboo, devolveranno a Progetto Arca l’intero incasso della prossima settimana a Progetto Arca, impegnato nella campagna di raccolta fondi #Proteggiamoli!, per acquistare 50.000 presidi sanitari, 10.000 flaconcini di gel disinfettante, 15.200 mascherine usa e getta, 22.000 guanti monouso, 300 camici monouso, 285 tute monouso, 236 litri di disinfettante.



Nei giorni del coronavirus ci sono solitudini che appaiono più difficili di altre. È il caso dei senzatetto, delle migliaia di persone che vivono per strada e che in queste settimane sembrano essere chiusi fuori da un mondo chiuso dentro. Perché per stare a casa occorre averla una casa. Soli, indifesi, indeboliti da fragilità e malattie accumulate negli anni, cercano di proteggersi come possono dal Covid 19 ed il lavoro di tutti gli operatori e i volontari che si occupano delle loro fragilità, in questi giorni è senza sosta.



IDT spa ha voluto fare la sua parte in questa grande emergenza rivolgendo il suo aiuto a Progetto Arca che si prende cura delle persone senzatetto che non hanno un posto dove rimanere al sicuro e sono più esposte al rischio di contagio. Con la chiusura di molti servizi i senzatetto fanno più fatica a trovare da mangiare e dove lavarsi. Senza nemmeno poter più contare sulla generosità dei passanti, le loro necessità aumentano.







Fondazione Progetto Arca



Da 26 anni porta un aiuto concreto a coloro che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione, in particolare persone senza dimora e famiglie indigenti. www.progettoarca.org/news/tutte-le-notizie/235-emergenza-coronavirus-proteggiamoli.html







IDT S.p.A.



IDT S.p.A nasce nel 2009 come hub di innovativi progetti digitali made in Italy. Tra i progetti digitali lanciati da IDT: Brandsdistribution.com, leader mondiale nella distribuzione online BtoB di abbigliamento e accessori firmati; FashionUp!, primo fashion market place dell’Europa dell’Est; Letsell, primo social e-commerce europeo e SkinLabo, primo digital brand italiano della cosmetica.



www.ayay.it



www.bodyboo.com