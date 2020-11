IRRITEC tra i protagonisti dell'Eima Digital Preview 2020

Il Gruppo Irritec sarà presente all’EIMA Digital Previe con un innovativo stand digitale. L'Azienda curerà anche quatto appuntamenti formativi con particolare attenzione alla sostenibilità e al progetto Green Fields

Dall’11 al 15 novembre, il Gruppo Irritec, tra i leader mondiali nel settore della smart irrigation, parteciperà all’EIMA Digital Preview (EDP), anteprima virtuale di EIMA International, l’evento biennale dedicato al mondo della meccanizzazione agricola, rimandato eccezionalmente a febbraio 2021. In questa occasione, le aziende espositrici, tra cui Irritec, avranno l’opportunità di condividere le più recenti innovazioni tecnologiche con un pubblico internazionale, grazie ad apposite room virtuali.



Attraverso la piattaforma interattiva dell’evento, Irritec offrirà ai visitatori la possibilità di immergersi in una realtà tridimensionale, il virtual stand Irritec, di approfondire l’offerta prodotto dell’Azienda e le sue azioni in ambito sostenibilità. Inoltre, l’azienda presenterà in anteprima il suo Virtual Field (https://www.vrstand.it/view/irritec): un’esperienza immersiva che trasporterà l’utente all’interno di un campo virtuale, dove si potrà visualizzare e progettare la soluzione completa Irritec più adatta alle proprie esigenze. Una proposta innovativa e coerente con lo spirito pionieristico del Gruppo Irritec, che si impegna dal 1974 per offrire sistemi di irrigazione a goccia studiati per ottimizzare le risorse ambientali e i processi produttivi, pur garantendo standard qualitativi di eccellenza e un alto livello di servizio per l’utilizzatore finale.



Oltre alla presenza come espositore, Irritec curerà 4 interessanti appuntamenti (all’interno del ricco programma degli interventi), durante i quali verrà affrontato il tema della sostenibilità nell’ambito dell’irrigazione agricola, con particolare attenzione all’uso efficiente delle risorse idriche e al recupero della plastica. Per registrarsi ai talk sarà sufficiente iscriversi nell’area dedicata Irritec. Inoltre, i relatori saranno a disposizione per approfondimenti e richieste da parte dei visitatori.



I quattro talk in calendario sono:

• 11 novembre-ore 11:00 Sostenibilità in agricoltura: modelli ed esperienze a cura di Giulia Giuffrè (Direttore Marketing e Sustainability Ambassador del Gruppo Irritec) con Philippe Lejeune (Direttore Vendite Gruppo Irritec), Linda Carobbi (Direttrice Savino Del Bene SpA e Socia co-fondatrice Associazione Nazionale Donne dell’Ortofrutta e Presidente EU di Global Women Fresh), Nuccia Alboni (Responsabile amministrazione e Marketing Orto Natura Melanzì e Socia co-fondatrice Associazione Nazionale Donne dell’Ortofrutta) e Daniela Bernacchi (Segretario Generale Global Compact Network Italia).

Il team di Irritec lavora ogni giorno per diffondere la consapevolezza ambientale, in questa occasione verranno quindi presentati nuovi hub e novità nella direzione dell’impegno sostenibile.

• 12 novembre-ore 15:00 Irritec: la soluzione completa per l'irrigazione a cura di Giuseppe Giardina (Responsabile Irritec per la formazione e sperimentazione Agronomica) e del team tecnici Irritec. Il webinar rappresenterà un excursus della tecnologia Irritec con il contributo degli esperti, che citeranno casi concreti relativi alla progettazione e alla realizzazione dell’impianto completo di fertirrigazione in base al tipo di esigenze e di coltura.

• 13 novembre-ore 15:00 Recupero della plastica dal campo: Green Fields di Irritec aiuta gli agricoltori, a cura di Giulia Giuffrè (Direttore Marketing e Sustainability Ambassador del Gruppo Irritec). Parteciperanno Claudia Salvestrini (Direttrice Consorzio Polieco), Carmelo Squadrito (Amministratore S.a.t.i. srl) con Tonino Imbesi (Azienda Agricola Imbesi).



Il progetto Green Field, approfondito in questo talk, supporta gli agricoltori per lo smaltimento dell’ala gocciolante e permette il riutilizzo della plastica.

• 14 novembre-ore 15:00 Fertirrigazione: una marcia in più per l’irrigazione a goccia a cura di Giuseppe Giardina (Responsabile Irritec per la Formazione e Sperimentazione Agronomica) con la partecipazione di Edoardo Finocchiaro (Product Manager Plant Health & BioSolutions technologies FMC).

Il webinar fornirà consigli pratici sulle principali tecniche fertirrigazione, per un migliore assorbimento dei nutrienti da parte delle piante ed un utilizzo ancora più efficiente delle risorse idriche.



La sostenibilità è da sempre al centro dell’impegno dell’Azienda, che persegue i propri obiettivi aderendo al programma Global Compact delle Nazioni Unite. Irritec è stata, infatti, una delle prime realtà internazionali a creare e lanciare nel 2015 Green Fields, il progetto che incoraggia gli agricoltori a smaltire correttamente i prodotti in plastica dopo l’uso, assicurandone una seconda vita. A questo si affianca anche un’intesa attività di formazione che l’Azienda promuove attraverso il centro Irritec Academy dove vengono organizzati seminari, corsi, convegni volti a diffondere la cultura del risparmio idrico e l’ottimizzazione delle risorse per ottenere il massimo rendimento con il minimo consumo di acqua, energia e sostanze nutritive.



All’EIMA Digital Preview (EDP), il Gruppo Irritec presenterà soluzioni complete di impianti altamente tecnologici, studiati per ottimizzare le risorse ambientali e i processi produttivi. Gli appuntamenti di formazione rappresenteranno, inoltre, una ulteriore occasione per entrare in contatto con l’Azienda attraverso la voce dei suoi esperti.



Gruppo Irritec

Il Gruppo Irritec, nato in Sicilia nel 1974, è tra i leader a livello mondiale della smart irrigation. Irritec ha come mission quella di migliorare l’efficienza dell’irrigazione in agricoltura e giardinaggio, riducendo l’impatto ambientale. Scarsità d’acqua e crescente domanda alimentare esigono in tutto il mondo l’uso dell’irrigazione a goccia, di cui Irritec è punto di riferimento a livello globale. Irritec progetta, produce e distribuisce prodotti e impianti completi per l’irrigazione a pieno campo, in serra e per il settore residenziale. Con 12 stabilimenti e circa 800 collaboratori Irritec possiede sedi produttive e commerciali in Italia, Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti, Algeria, Germania e Cile. Nel suo impegno per l’ecosostenibilità, l’azienda ha lanciato il progetto Green Fields, che incoraggia gli agricoltori a smaltire correttamente i prodotti in plastica dopo l’uso, assicurandone una seconda vita. Iniziativa che ha reso Irritec un’eccellenza dell’economia circolare. Innovazione e sostenibilità sono valse numerosi premi internazionali ad un’azienda che si rivolge a coltivatori, distributori e dettaglianti, puntando sempre al massimo risultato preservando il bene più prezioso del pianeta, l’acqua.



Per ulteriori informazioni:

https://www.irritec.it/