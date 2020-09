Irruzione nel Casertano sventata in live grazie al SISTEMA BOR!

CAPUA (CE) - TENTATIVO DI IRRUZIONE PRESSO "TOYS COMPANY". Questa Volta è toccato all'azienda "TOYS COMPANY" punto di riferimento in Campania

Ancora un tentativo di irruzione nel Casertano sventato grazie al SISTEMA BOR!



Questa Volta è toccato all'azienda "TOYS COMPANY" punto di riferimento in Campania per quanto riguarda il mondo dei giocattoli con più di 10 punti vendita all'attivo.



E' accaduto nella notte tra il 23 ed il 24 Agosto quando un gruppo di individui ben organizzato, sfruttando un terreno rurale adiacente, ha violato il perimetro del complesso industriale.



Il CUSTODE VIRTUALE BOR connesso da remoto in live in collaborazione con l'istituto di vigilanza DSS Security, ha precocemente rilevato l'anomalia e ha attivato i protocolli di emergenza mettendo in fuga il gruppo prima che potessero addentrarsi tra i locali della struttura.



Uno di loro con l'ausilio di un oggetto contundente ha divelto una delle telecamere.