Iscrizioni aperte a 6^ Bibione Half Marathon, si corre il 7-8 maggio

Dopo l’edizione dello scorso settembre la Bibione Half Marathon torna a posizionarsi nel tradizionale weekend del 7-8 Maggio. Sabato 7 maggio le luci del tramonto faranno da sfondo alla Bibione Fun 10k

Bibione (Ve) – Circa 100 giorni alla 6^ Bibione Half Marathon, manifestazione omologata FIDAL organizzata da A.S.D. F.O.R con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Veneto e Provinciale di Venezia ed in collaborazione con Running Factory A.S.D., società organizzatrice anche della Sarnico Lovere Run.



Dopo l’edizione speciale svoltasi lo scorso 12 settembre, in una data anomala a causa del rinvio dovuto all’emergenza sanitaria da Covid19, la Bibione Half Marathon torna a posizionarsi in calendario nella sua data tradizionale, quella del fine settimana primaverile del 7-8 Maggio. Ad aprire la manifestazione sarà, come di consueto, la Bibione Fun 10k, manifestazione non competitiva che alle prime luci del tramonto di sabato 7 maggio, vedrà sfilare sul lungomare dell’isola termale oltre un migliaio di podisti a caccia di divertimento.



IL PERCORSO – Un giro unico che conduce gli atleti ad abbracciare l’intera località turistica di Bibione. Dopo la partenza dal piazzale Zenith gli atleti percorreranno le strade del centro cittadino per poi tornare sul lungomare, accompagnati dall’odore della salsedine. Dopo il giro di boa si attraverseranno ancora alcuni viali cittadini prima di immettersi nella pineta. Qui il percorso si fa più duro perché caratterizzato da piccoli tratti di sterrato, un piccolo impegno ben ripagato dalla vista del mare e del Faro. Proprio quest’ultimo segna all’incirca l’ultimo km prima di tagliare il traguardo e godersi un tuffo in mare.



L’arrivo nella stessa area di partenza sarà rallegrato da una tradizione ormai consolidata, quella di sorseggiare insieme una fresca Birra Follina, un micro-birrificio di Follina, famosa per la straordinaria abbazia cistercense e per la purezza delle acque. La birra offerta dal birrificio Follina è ad alta fermentazione, di ispirazione belga, non filtrata e non pastorizzata, di qualità alta e destinata ad un pubblico dal gusto evoluto.



OSPITALITA’ – L’isola di Bibione è circondata dal fiume Tagliamento a est, dal canale di Lugugnana a nord e ad ovest dalla Litoranea Veneta che si affaccia sul Mare Adriatico.



L’offerta turistica è straordinaria e spazia dallo sport, come un giro lungo la ciclabile del Tagliamento, ad un pacchetto di relax presso le rinomate terme attive dal 1996 e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda le proprietà terapeutiche, queste acque termali sono particolarmente indicate per la fangobalneoterapia, cure inalatorie e riabilitazione vascolare essendo acque minerali ipertermali, alcalino bicarbonato sodica fluorata che vengono prelevate a 400 m di profondità ad una temperatura di 52° (che arriva allo stabilimento termale a 47°, e naturalmente è necessario raffreddarla a 32°). Nel 2005 è stato aperto un ulteriore reparto dedicato all’idrochinesi, cioè della riabilitazione in acqua termale per patologie neurologiche e ortopediche. Alle terme di Bibione si possono anche praticare l'idromassaggio a temperature differenziate, il nuoto controcorrente, la cromoterapia.



Trattandosi di una località turistica, gli organizzatori hanno stipulato speciali convenzioni per l’ospitalità alberghiera. CLICCA QUI per prenotare il tuo soggiorno ed approfittare di offerte dedicate agli atleti come early breakfast e late checkout.



ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sulla pagina Endu dedicata CLICCA QUI. Prossimo cambio quota, sia per la Half Marathon in base al raggiungimento di una predeterminata soglia di iscritti con due fasce di prezzo. Quota fissa per la Bibione Fun 10k sia competitiva che non competitiva. Attenzione al numero limitato di posti per entrambi gli eventi.



Per maggiori informazioni clicca QUI o contattaci a info@bibionehalfmarathon.it