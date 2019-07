Ispirazione, lavoro e riposo: l’arte di Gavin Turk secondo Rinaldo Ceccano

inaldo Ceccano si è di recente occupato dell’opera di Gavin Turk, artista britannico che si è affermato negli anni grazie al suo grande talento

Rinaldo Ceccano , Direttore Editoriale di Poster a Latina, ha di recente presentato l’opera dello scultore britannico Gavin Turk: un artista che non lascia nulla al caso, che è ispirato dalla tranquillità e dal suo spazio di lavoro ampio e confortevole.



Rinaldo Ceccano racconta Gavin Turk



Un artista a piedi scalzi, che crea nel momento di tranquillità e riservatezza le sue opere più ispirate: Gavin Turk è lo scultore che rappresenta la linea sottile tra lavoro e riposo. Lo racconta Rinaldo Ceccano, sottolineando l’importanza del suo “santuario privato”: uno spazio ampio e confortevole, in grado di farlo sentire a suo agio e di metterlo nelle migliori condizioni per realizzare la sua arte. La creazione è frutto di stimoli e ispirazioni, non arriva per caso. La stanza dello scultore è uno spazio ricco di concetti, dai diorami ai libri fino ai disegni che lo ispirano quando è a riposo. L’artista, con il supporto del suo team, si è dedicato all’assemblaggio di grandi sculture pubbliche nel febbraio 2019, una delle quali farà parte della riqualificazione del Paddington Basin a Londra e l’altra verrà posta nella stazione di Cambridge a breve. Rinaldo Ceccano, Direttore Editoriale di Poster a Latina, presenta così il processo creativo dell’artista: “Le divisioni tra lavoro e riposo sono indistinguibili per lo scultore Gavin Turk. Sdraiato su un morbido divano nella lounge che ha installato nel suo studio a East London, spiega che le idee migliori per la sua arte arrivano quando pensa a qualcos’altro”.



Rinaldo Ceccano: la figura professionale



Laureato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma, Rinaldo Ceccano nasce a Latina nel 1970. Attivo nell’ambito della formazione, dal 2013 è Direttore Generale di Accademia Life S.r.l., già Consorzio Life. È Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Academy World Sailing e Direttore dell’area marketing dell’azienda agricola Pienza, attiva nella coltivazione, produzione e commercializzazione di vino e olio. Operativo principalmente nel settore della formazione, Rinaldo Ceccano si specializza inizialmente nella Gestione delle Risorse Umane. Dopo le prime esperienze professionali, entra nell’ambito della formazione nel 2002 con Azzurra Multiservizi Srl, svolgendo il ruolo di docente e coordinatore. Ad oggi ha maturato diverse esperienze significative in Accademia Life: è Referente di Accreditamento della Regione Lazio della sede formativa di Sezze e Sabaudia, oltre ad occuparsi delle attività di direzione e orientamento. Tra le svariate esperienze professionali maturate negli anni, vi è anche l’impegno di carattere redazionale ed editoriale: oggi è anche Direttore Editoriale di Poster a Latina.