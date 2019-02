Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel segno della inclusione sociale e delle pari opportunità, attraverso la danza

Innovativo progetto europeo dell’Asd Ijshaamanka di Pergola: inclusione sociale, pari opportunità, la diversità come ricchezza, attraverso la danza. Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel segno dell’integrazione e di una Europa senza barriere.

«Quando danzo non posso giudicare, non posso odiare, non posso separarmi dalla vita. Posso solo essere gioioso e integro». La profonda e celebre frase di Hans Bos, fotografa nel migliore dei modi la ‘sfida’, l’obiettivo lodevole alla base dell’innovativo progetto Erasmus+ Plus "Dance AcCEssibility and Inclusion - DAN.CE IN", promosso dall’Asd Ijshaamanka di Pergola, in provincia di Pesaro. Inclusione sociale, pari opportunità, la diversità come ricchezza. Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel segno dell’integrazione e di una Europa senza barriere, attraverso la danza.



L’associazione



Fondata nel 2003, l’Asd gestisce con grande successo, tra le altre attività, una scuola di danza e compagnia di teatro danza, diretta da Monia Mattioli, formatasi come ballerina e coreografa contemporanea e classica nelle più importanti scuole italiane ed europee. Oltre a progettare e sviluppare programmi educativi e corsi di formazione professionali, l'associazione ha lavorato all'organizzazione di eventi per l'inclusione di persone disabili utilizzando il linguaggio della danza, in collaborazione con gruppi volontari, cooperative sociali e scuole.



Il progetto



‘Dance In’ rientra nell’ambito dei progetti patrocinati e finanziati dall’Agenzia Europea di Educazione, Cultura ed Audiovisuale “EACEA”. Curato dall’Asd pesarese, vede come partner l’Asociación Cultural de Danza Integrada Ruedapies (Spagna) e The Garage Trust Ltd (Regno Unito), e la collaborazione del Comune di Serra de’ Conti, dell’associazione di volontariato ‘Il giardino dei bucaneve’, di ‘Nottenera Festival’, del conservatorio di musica e arte di Alicante (Spagna), dell’Università di Valencia (Spagna). Tre le tappe tra Italia, Inghilterra e Spagna.

«Con questo progetto – spiegano Monia Mattioli e Giancarlo Taddei dell’Asd - vogliamo accettare la sfida di incoraggiare l'inclusione sociale e le pari opportunità attraverso la danza. E’ rivolto a ballerini professionisti, istruttori di danza, assistenti sociali e disabili e include una fase di studio della metodologia della danza inclusiva, seguita da tre corsi di formazione ospitati in Spagna, Italia e nel Regno Unito. I partecipanti selezionati promuovono la loro capacità di esprimere, il loro desiderio di muoversi, di interagire con se stessi e gli altri e la capacità di partecipare come partner alla pari in un lavoro collettivo. L'obiettivo è condividere questo processo come attività di integrazione, promuovere la coesione sociale».

Innovazione e integrazione: «L'aspetto innovativo di questa tecnica di danza inclusiva è che non è possibile praticarla separando i disabili da persone non disabili (normodotate). Il metodo mette entrambi i partecipanti allo stesso livello, rendendoli così interdipendenti in un crescendo di vantaggi reciproci.

Promuoviamo l'interdipendenza tra i partecipanti. Le persone con e senza disabilità hanno bisogno l'una dell'altra per lo sviluppo di proposte di apprendimento e creative. Questo approccio supera i concetti di dipendenza-indipendenza che ruotano sempre attorno alle persone con disabilità. Balliamo, investighiamo, esploriamo e creiamo in modo collaborativo».

Fondamentale il coinvolgimento del territorio: «E’ una occasione unica per l’arricchimento del territorio e per il progetto in generale. Partiremo dall’associazione di volontariato ‘Il giardino dei bucaneve’, grazie all'amministrazione di Serra de' Conti e all'assessore Giovanna Fracascia che ci ha permesso di comprendere e conoscere meglio il territorio e le sue dinamiche, per arrivare anche alla compagnia teatrale di rilievo nazionale ‘Teatro Rebis’ e al festival internazionale di linguaggi creativi contemporanei, teatro, cinema d’animazione, musica, arti visive, documentari, danza, ‘Nottenera’, sotto la direzione artistica di Sabrina Maggiori».



Eventi



La delegazione italiana sarà formata da 11 partecipanti. Tre gli appuntamenti.

Si partirà da Alicante, in Spagna, dal 15 al 18 aprile. Il primo incontro sarà dedicato all'introduzione della "danza inclusiva", spiegando le dinamiche, gli scopi e le caratteristiche distintive. Attenzione particolare sarà prestata al clima generale e all'umore del gruppo al fine di stimolare la partecipazione. Verrà istituito un tavolo di lavoro, confronto e scambio di buone pratiche tra i partner del progetto, i docenti e gli studenti dell’università, aperto al pubblico.

Il progetto farà tappa in Italia dal 20 al 25 agosto a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona. La formatrice Maria Luisa Brugarolas proseguirà il percorso formativo con disabili, educatori e ballerini. Il secondo evento spin-off sarà la condivisione con il pubblico, all’interno del festival di teatro e arti figurative contemporanee “Nottenera” di Serra de’ Conti, che dedicherà uno spazio per una performance di danza inclusiva.

Ad ottobre si volerà a Norwich. L’incontro, dal 31 al 3 novembre sarà l'occasione per analizzare il processo attivato e confrontare i risultati ottenuti, criticità e la forza di questa esperienza, le aspettative e le prospettive future dal punto di vista dei disabili, degli educatori, dei ballerini e dei direttori delle attività. Ultimo evento spin-off una conferenza aperta al pubblico, rivolta anche a cooperative sociali che operano nell’ambito delle disabilità, per condividere il lavoro svolto e presentare aspetti importanti e innovativi della metodologia del movimento legata alla danza inclusiva, utilizzata come strumento di coesione sociale.



Per saperne di più



Asd Ijshaamanka

Dal 2004 ad oggi l'associazione ha lavorato nella Regione Marche principalmente nelle città di Serra de’ Conti, Corinaldo, Pergola e Frontone. Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere e diffondere la cultura della danza come attività fisica, organizzando corsi professionali per bambini e ballerini professionisti. Oltre a progettare e sviluppare programmi educativi e corsi di formazione professionale, l'associazione ha lavorato all'organizzazione di eventi per l'inclusione di persone disabili, utilizzando il linguaggio della danza in collaborazione con gruppi volontari, cooperative sociali e scuole.

Nel 2017 l'associazione ha realizzato il progetto "REC - Risonanze Echi dal Catria" finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili della Regione Marche. Scopo del progetto migliorare la partecipazione dei giovani attraverso la danza, la musica, il teatro e la spiritualità. Il progetto prevedeva azioni specifiche rivolte alle persone disabili.





Partner

Asociación Cultural de Danza Integrada Ruedapies - www.ruedapies.es

Ruedapies Inclusive Dance Association è un'organizzazione culturale nata sotto la direzione artistica della coreografa e ricercatrice del movimento Maria Luisa Brugarolas. Si concentra sull'apprendimento dei processi nell'educazione alla danza e sulla creazione e diffusione di ‘Inclusive Dance’, un movimento all'interno della danza contemporanea che integra persone con e senza disabilità. La danza inclusiva offre una realtà diversa: persone con diversi tipi di corpi e menti si avvicinano al processo creativo attraverso la danza. Gruppi misti di ballerini scoprono il loro modo di muoversi, di comunicare e ballare.

Ruedapiés è di base a Murcia, nel sud della Spagna. Ha sviluppato programmi e azioni in diversi Paesi: Italia, Costa Rica, Regno Unito.



The Garage Trust Ltd - www.thegarage.org.uk

Il Garage Trust Ltd è un centro per le arti dello spettacolo situato a Norwich, nel Regno Unito, che supporta i viaggi creativi di artisti, partecipanti e pubblico. È gestito da The Garage Trust. La sede è un importante centro creativo per la comunità di Norfolk e non solo. Collabora con partner locali e nazionali per fornire programmazione teatrale di alta qualità, partecipazione, istruzione e formazione per tutte le età. È un posto per tutti ma ha una particolare attenzione per i giovani di ogni provenienza. Il programma annuale comprende lezioni di arti dello spettacolo ad accesso libero, progetti, esibizioni dal vivo e supporto per lo sviluppo di nuovi lavori creativi. L'organizzazione è stata fondata nel 2002 per sovrintendere alla ristrutturazione dei vecchi stabilimenti industriali. La struttura che ne è risultata, che ha aperto nel 2004, comprende studi di danza e prove, sale per la formazione e l'educazione, caffè e teatro.