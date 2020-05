Italian Properties & German Service

L’operatività e la solidità tedesca abbracciano l’eleganza e la qualità italiane in un progetto che delinea nuovi orizzonti di successo per il nostro Real Estate

Uno dei brand immobiliari più solidi d’Europa sta investendo nel settore immobiliare italiano!



Con oltre 20 anni di storia e 350 Centri sul territorio europeo e internazionale, sta sviluppando una rete di manager e di agenti immobiliari in Italia.



Si tratta di VON POLL REAL ESTATE.



Con la sua sede storica a Francoforte, VON POLL REAL ESTATE è leader nella consulenza e nell’intermediazione di immobili pregiati, ed è pronta a mettere a disposizione della clientela, dei nuovi license partner e dei loro agenti, le proprie soluzioni tecnologiche e un metodo comunicativo di sicura efficacia.



Un brand che a livello internazionale da anni è simbolo di solidità ed esclusività abbraccia oggi l’eleganza e la qualità italiane!

Sulla scia dei due Centri immobiliari di Bolzano e Vicenza, affermatisi con grande successo in pochissimo tempo, la rete VON POLL ITALIA ha iniziato la sua fase di sviluppo in altre regioni del nostro Paese come la Lombardia, la Toscana, l’Alto Adige e il Triveneto. Oggi è già possibile contattare gli specialisti VON POLL REAL ESTATE su Milano per chiedere informazioni o una consulenza, all'indirizzo milano@von-poll.com .



Obiettivo del progetto VON POLL? L’eccellenza; il marchio lavora esclusivamente con agenti immobiliari abilitati per il ruolo di mediatore. Per il ruolo di license partner si rivolge a mediatori e imprenditori esperti e motivati, desiderosi di far parte di una rete altamente professionale, per offrire alle famiglie con esigenze immobiliari importanti le soluzioni migliori per qualità, efficacia e valore.



Si sta delineando un nuovo orizzonte per il Real Estate Italiano.

Nell'immagine di copertina troviamo Poldi, mascotte della grande famiglia VON POLL REAL ESTATE



di Luca Boscardelli