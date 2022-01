ITALIAN WINE BRANDS sottoscrive gli accordi per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Enovation brands inc.

Enovation brands Inc. è una società di importazione di vini italiani negli stati uniti d’america e canada, opera con marchi di proprietà ed è dotata di una distribuzione capillare su tutto il territorio statunitense, sia sul canale supermarkets che sul canale Ho.re.ca. L’operazione garantira’ al gruppo iwb l’accesso diretto sul mercato statunitense nonché sinergie di ricavo e di costo

Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB” o la “Società”) – società con azioni negoziate sull’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e principale gruppo vinicolo italiano non cooperativo per dimensione - annuncia la sottoscrizione, in data odierna, degli accordi per l’acquisizione dell’85% del capitale sociale di Enovation Brands Inc. (“Enovation”).

Enovation, con base a Miami, è una storica società di importazione di vini italiani sul territorio nord- americano. È titolare di marchi di proprietà fortemente riconosciuti sul mercato statunitense (Voga®, Luna di Luna®, Gemma di Luna® tra i principali) e conta su una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, sia sul canale supermarkets che sul canale ho.re.ca.

Nel periodo compreso tra giugno 2020 e giugno 2021, Enovation ha realizzato un fatturato pari a USD 32,2 milioni (con l’82% dei ricavi delle vendite realizzate sul territorio USA e il 18% in Canada). Nel medesimo periodo, Enovation ha realizzato un Ebitda pari a USD 3,2 milioni, un utile netto contabile pari a USD 3,4 milioni. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 era pari a USD 0,1 milioni.

Enovation è detenuta, per il 45%, dai fratelli Giovanni e Alberto Pecora, co-fondatori e manager operativi della società e, per il 55%, da Norina S.r.l., società finanziaria riconducibile ai quattro rami della famiglia Pizzolo (“Norina”). Più in particolare, in data odierna, IWB ha sottoscritto due contratti di compravendita ad esecuzione differita e condizionata che prevedono che IWB acquisisca, direttamente o tramite una società da essa controllata, rispettivamente:

. (i) l’intera partecipazione detenuta da Norina nel capitale di Enovation, pari al 55% dello stesso (la “Partecipazione Norina”); e

. (ii) una partecipazione nel capitale sociale di Enovation, pari complessivamente al 30% dello stesso, di titolarità dei fratelli Pecora (la “Partecipazione Pecora”).

A seguito del perfezionamento dell’operazione, il capitale sociale di Enovation sarà quindi detenuto come segue: (a) IWB deterrà, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari all’85% del relativo capitale sociale; (b) Giovanni Pecora deterrà una partecipazione pari al 10% del relativo capitale sociale; e (c) Alberto Pecora deterrà una partecipazione pari al 5% del relativo capitale sociale.

L’equity value concordato tra IWB e i venditori per l’acquisto dell’85% del capitale sociale di Enovation è pari a complessivi USD 22 milioni, valutazione cui corrisponde un equity value per il 100% della società pari a USD 25,9 milioni. L’enterprise value, pari a USD 26,0 milioni corrisponde invece a un multiplo valutativo di acquisto EV/Ebitda adjusted buyside pari a 8,1x. Per il finanziamento dell’operazione di acquisto [delle partecipazioni sopra indicate] in Enovation, IWB ricorrerà alle proprie disponibilità liquide senza ricorrere a specifiche e dedicate forme di finanziamento dedicate.



Gli accordi tra IWB e i venditori prevedono inoltre che il pagamento di una porzione pari al 20% del prezzo, ossia USD 4,4 milioni (i.e. 20% di USD 22 milioni), sia sospensivamente condizionato al raggiungimento nel 2022 e nel 2023 di risultati di Ebitda accrescitivi. Gli accordi tra le parti prevedono altresì meccanismi di earn- out a favore dei fratelli Alberto e Giovanni Pecora in caso di risultati fortemente positivi della società da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024.

L’esecuzione dei contratti è condizionata al verificarsi, entro il 30 aprile 2022, di alcune condizioni sospensive, tra cui il positivo esito dell’attività di due diligence che verrà effettuata da IWB con specifico riguardo alle autorizzazioni, alle licenze di titolarità di Enovation e l’ottenimento dei consensi delle competenti autorità USA per il mutamento della compagine sociale.

I contratti prevedono il rilascio da parte dei rispettivi venditori di un set di dichiarazioni e garanzie (e di correlati obblighi di indennizzo soggetti a limiti temporali, soglie di rilevanza e massimali in linea con la prassi per operazioni similari), nonché di impegni di non concorrenza a carico dei venditori, assunto sia nei confronti di IWB, sia nei confronti di Enovation, e impegni di non sollecitazione e divieto di storno di dipendenti.



Attraverso l’integrazione di Enovation, IWB avrà l’accesso diretto sul mercato americano, ossia il principale mercato di sbocco per i vini italiani all’estero (Eur 1,8 mld di valore stimato nel 2021). Tra le immediate sinergie di ricavo generate dall’operazione, Enovation potrà sicuramente giovare della distribuzione ai propri clienti di nuove referenze di vini rossi, realizzati in particolare in Puglia e in Piemonte, dove IWB possiede le proprie cantine di produzione, mentre IWB potrà proporre i prodotti a marchio di Enovation sui mercati internazionali presidiati tramite il proprio network commerciale. Quanto alle sinergie di costo, verranno esplorate possibilità di riduzione dei prezzi di acquisto della materia prima, legate ai maggiori volumi di acquisto realizzati a livello di gruppo. L’operazione conferma inoltre la propensione di IWB alla crescita sia organica sia per linee esterne, essendo questa la quarta operazione conclusa in meno di quattro anni dopo Svinando.com, Raphael Dal Bo AG, Enoitalia S.p.A..



La sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza in Enovation è stata valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione di IWB in quanto operazione con forte valenza strategica e con contenuti e potenzialità accrescitive del valore del titolo della Società. A fini delle valutazioni del Consiglio, è stato conferito specifico incarico all’esperto indipendente EY Advisory S.p.A., per avere un supporto di benchmark all’analisi del valore stimato, alla data del 30 giugno 2021, per la valutazione, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo pattuito con gli azionisti di Enovation nel contesto dell’operazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre approvato l’operazione previo parere favorevole rilasciato dall’Amministratore Indipendente della Società, avv. Antonella Lillo, in merito alla sottoscrizione del contratto di compravendita con Norina, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il predetto parere è stato rilasciato in quanto Norina è “parte correlata” della Società essendo riconducibile ai quattro rami familiari della famiglia Pizzolo, tra cui il Vice Presidente di IWB, dott. Giorgio Pizzolo, e l’amministratore di IWB, dott.ssa Marta Pizzolo. Si precisa che l’operazione di compravendita della Partecipazione Norina si qualifica quale operazione con parte correlata “di minore rilevanza” ai sensi e per gli effetti della “Procedura per le operazioni con parti correlate” adottata dalla Società e del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010.



Alessandro Mutinelli, Presidente di IWB, dichiara: “”Un nostro prodotto, con un nostro marchio, ovunque”: questa è la visione che anima le persone di IWB e che ci ha portato in questi anni ad investire sia nello sviluppo di prodotti e capacità produttiva, sia nella catena distributiva, per presidiare direttamente i mercati principali. In questa direzione vanno gli investimenti e le acquisizioni nella produzione in Piemonte, Puglia (Cantine Giordano) e Veneto (Enoitalia) e nella distribuzione con Svinando, Raphael Dal Bo e ora Enovation Brands. Questa è la seconda acquisizione all’estero di IWB, dopo Raphael Dal Bo nel 2020. Due mercati chiave (USA e Svizzera) per il vino italiano e per IWB, con potenzialità di crescita ancora inespresse. Un grazie a tutte le persone di IWB e ai nuovi partners di Enovation Brands, che hanno condiviso il progetto di aggregazione e di crescita del nostro gruppo, che oggi rappresenta la più grande realtà privata italiana per fatturato.”



Giovanni Pecora, CEO di Enovation, dichiara: “Io e mio fratello Alberto siamo emozionati ad entrare nel primo gruppo vinicolo privato italiano. E’ un milestone importante per Enovation Brands, un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni dal tutto il nostro team negli USA. Ora si apre un nuovo capitolo, un nuovo punto di partenza, per obiettivi ancora più ambiziosi, che condivideremo con tutta la famiglia di IWB”.



ph fonte ufficio stampa