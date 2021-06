Italiani e sostenibili: gli oli Farchioni conquistano due ori e un argento ai Best EVO IOOC Italy 2021

Due Gold Metal per la Collezione di famiglia e per l’Igp Toscana e una Silver Medal per la Selezione 100% italiano. Questa la bacheca dei riconoscimenti conquistati da Farchioni 1780 nell'ambito dell’EVO IOOC Italy 2021, il prestigioso International Olive Oil Contest annoverato tra i primi cinque concorsi internazionali dedicati all’olio extravergine di oliva. Le eccellenze olearie, italiane e internazionali, sono state premiate il 28 maggio scorso nella Piazza Primo Maggio di Palmi, in Calabria. I premi arrivano dopo 4 intensi e impegnativi giorni di assaggi che hanno coinvolto giudici internazionali i quali, per la prima volta dopo più di un anno di restrizioni dovute alla pandemia, hanno lavorato “in presenza”.

L’obiettivo di realizzare prodotti squisitamente italiani e lo stretto radicamento nel territorio fanno del gruppo agroalimentare Farchioni con sede a Gualdo Cattaneo, in Umbria, una azienda “multiregionale”, attiva ormai da anni per promuovere lo sviluppo dell'olivicoltura in diverse regioni della nostra penisola. Infatti, la superficie degli oliveti aziendali di proprietà conta 640 ettari ripartiti tra Umbria, Lazio, Puglia e Toscana. E nei prossimi anni è previsto un incremento fino a un totale di 1309 ettari. Inoltre, con 30 milioni di bottiglie vendute, pari all’11% del volume totale delle vendite di olio evo in Italia, Farchioni 1780 è il leader del mercato dell’olio nella gdo italiana.



"Ciò che ci distingue e che ci rende leader del settore è, prima di tutto, l’attenzione maniacale per l’eccellenza della parte produttiva agricola”, spiega Giampaolo Farchioni, manager di Farchioni Olii. In più, continua, “i nostri investimenti in innovazione - dalla produzione al confezionamento alla vendita - sono ispirati al principio della sostenibilità contadina, che mette al bando gli sprechi, spesso addirittura controproducenti nei confronti della qualità. Proprio come facevano i nostri nonni nell’azienda agricola, ma con in più le conoscenze e la sensibilità di oggi, le nostre azioni e l’impegno che ci distingue sono tutti orientati verso la qualità dei processi e dei prodotti, la sicurezza ed il benessere dei lavoratori, la sicurezza alimentare, la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica. Perché noi stessi siamo i primi consumatori di ciò che produciamo: un tutt’uno tra famiglia, azienda e lo splendido ambiente che ci circonda”.



Aggiunge Farchioni: “siamo orgogliosi di questo riconoscimento anche perché è stato assegnato da giudici assaggiatori di altissimo livello nel settore dell’olio di oliva, punti di riferimento nei propri paesi di appartenenza per il loro curriculum di eccellenza”. Tra questi Mirella Zanetic (Croazia), Fabienne Roux (Francia), Cristina Stribacu e Kostas Liris (Grecia), M. Angeles Calvo Fandos, Juan Baseda Torruela e Javier Sanchez (Spagna), Francisco Ataide Pavao (Portogallo), Fil Bucchino (Canada), Giuseppe di Lecce e Carmelo Orlando (Italia).



I giudici hanno valutato oltre 700 campioni, tra olio extravergine di oliva e condimenti a base di olio EVO, provenienti da 36 paesi. Sui gradini più alti del podio sono arrivate regioni nelle quali l’olivicultura ha tradizione, diffusione e qualità ampie quali Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. Ma anche paesi che si affacciano da pochi anni sull’esclusivo scenario mondiale delle produzioni pregevoli di olio EVO come, nell’area del Mediterraneo, Turchia, Tunisia, Israele, Giordania e Libano e, in America Latina, Brasile, Argentina, Cile e Perù.



Ecco i prodotti Farchioni premiati, nel dettaglio:



Due Gold Metal per il Collezione di famiglia (un blend delle seguenti cultivar: Frantoio, Corregiolo, Moraiolo, Leccino) e per l’Igp Toscana

Una Silver Medal per il Selezione 100% italiano, sulla base della cultivar Favolosa.



Gli oli vincitori del concorso troveranno posto tra le pagine della guida cartacea EVO IOOC Guide Buyers Edition 2021/2022, edita in due lingue (inglese e italiano). Le aziende vincitrici potranno inoltre apporre sulle confezioni vincitrici il bollino assegnato dal concorso per attestare pubblicamente l’alta qualità raggiunta.