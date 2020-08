Itinerario della Toscana in camper, tra arte, natura e terme

La nuova guida gratuita su itinerari in Toscana per vacanze itineranti di 100 pagine scritta dal blogger grossetano Michele

Grosseto 07/08/2020 - Sarà l’estate delle vacanze itineranti, il 2020 ha segnato il boom di immatricolazioni e di noleggi di camper. In un colpo solo gli italiani si faranno una vacanza in libertà, al contatto della natura e rispetteranno il distanziamento sociale evitando così il rischio di contrarre il Coronavirus.



Contrariamente al turismo classico, che ha subito una crisi senza precedenti, le vacanze itineranti in camper sono in controtendenza e possono portare vantaggi non indifferenti all’economia della regione.



Per gli italiani che hanno pensato di trascorrere le loro vacanze itineranti in Toscana, nasce “grazie al progetto di promozione del territorio portato avanti da alcuni importanti blog di viaggio tra cui www.famigliainfuga.com" la prima di una serie di guide dedicate al turismo itinerante in Toscana.



La nuova guida gratuita di 100 pagine scritta dal blogger grossetano Michele Valente, è scaricabile in formato pdf, ed all’interno è possibile trovare consigli su:



- percorsi

- monumenti

- luoghi da visitare

- ristoranti

- aree di sosta dove fermarsi per la notte



Un itinerario completo ed utile a tutti coloro che vorranno visitare la parte interna della regione.



La Toscana è da sempre una meta molto ambita dai camperisti di tutta Italia, per il fatto che è facilmente raggiungibile da molte città italiane ed è una delle regioni più belle della penisola.



È possibile richiedere gratuitamente la guida “Toscana in Camper Vol 1” a questo indirizzo: https://www.famigliainfuga.com/itinerario-in-toscana-per-camper-vol-1/



---

L’autore

Michele Valente è insieme alla moglie Chiara il blogger di Famiglia in Fuga, il punto di riferimento per le famiglie che viaggiano.





Valente Michele

info@famigliainfuga.com

0039 3922910674