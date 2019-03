Jabra acquisisce Altia Systems

La novità consentirà a Jabra di migliorare l'esperienza della conference call unendo audio e video, per un’efficienza sempre maggiore.

GN Audio (società madre di Jabra) annuncia l’acquisizione di Altia Systems, sviluppatore leader nel campo delle soluzioni innovative di comunicazione video premium che utilizzano la tecnologia delle lenti multi-camera e l'Intelligenza Artificiale.



La novità consentirà a Jabra di migliorare l'esperienza della conference call unendo audio e video, per un’efficienza sempre maggiore. In seguito all'acquisizione di BlueParrott e a quella della proprietà parziale della società audEERING, questa operazione rafforza ulteriormente l'impronta di Jabra nel mercato audiovisivo delle Unified Communications.



Il portfolio di Jabra include soluzioni che migliorano la produttività, inclusa la gamma audio leader di mercato per le Huddle rooms (un ambiente per piccoli gruppi di lavoro) denominata Speak – ben oltre 3 milioni le unità speaker Jabra vendute in tutto il mondo - e soluzioni per cuffie e software che migliorano la concentrazione, la conversazione e la collaborazione.



La nuova acquisizione implica che ora Jabra sarà in grado di offrire la più collaborativa esperienza di conference call sul mercato, combinando la sua esperienza di 150 anni nel suono con la tecnologia visiva avanzata di Altia Systems - veicolata con il marchio PanaCast.



In breve, Jabra mira a ritagliarsi una posizione di leadership nel migliorare qualsiasi esperienza di riunione in una Huddle room, aggiungendo la funzionalità video alla collaudata esperienza di suono di conferenza mobile plug and play.



Poiché sempre più aziende in tutto il mondo stanno adottando soluzioni guidate da servizi come Microsoft Teams e Zoom, Jabra ha l'ambizione di assumere un ruolo guida nel mercato delle soluzioni integrate di comunicazione audio e video. Ciò contribuirà a incrementare la produttività aziendale e a ridurre i costi offrendo un'esperienza di conference call che risulterà altrettanto efficace rispetto alla presenza fisica.