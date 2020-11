Janssen richiede all’EMA di ampliare l’uso di daratumumab sottocute per il trattamento di pazienti con amiloidosi da catene leggere (AL)

L'amiloidosi da catene leggere (AL) è una malattia rara, multisistemica, per la quale, ad oggi, non esistono trattamenti approvati1,2

Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson ha annunciato oggi la presentazione all'European Medicines Agency (EMA) di una richiesta di variazione di tipo II per ottenere l'approvazione ad ampliare l'uso di daratumumab, formulazione sottocutanea, per il trattamento dei pazienti con amiloidosi da catene leggere (AL).



L'amiloidosi AL è una malattia rara, potenzialmente fatale, che si verifica quando una proteina insolubile, chiamata amiloide, si accumula nei tessuti e negli organi, compromettendone la funzione.3,4 Attualmente, per il trattamento di questa patologia, non esistono farmaci approvati da enti regolatori come l'European Medicines Agency (EMA) per l’Unione Europea o la Food and Drug Administration (FDA) per gli Stati Uniti.1,2



La richiesta si basa sui dati dello studio di Fase 3 ANDROMEDA, presentato durante il Congresso annuale dell’European Hematology Association (EHA) del 2020. Lo studio ha valutato l'efficacia e la sicurezza di daratumumab in formulazione sottocutanea in combinazione con bortezomib, ciclofosfamide e desametasone (D-VCd) rispetto al solo utilizzo di bortezomib, ciclofosfamide e desametasone (VCd), nel trattamento dei pazienti affetti da amiloidosi AL. I dati dello studio hanno mostrato un tasso di risposta ematologica completa, significativamente più alto per i pazienti trattati con l'aggiunta di daratumumab rispetto ai pazienti trattati con il solo VCd. Nel complesso, il profilo di sicurezza della combinazione D-VCd ha dimostrato di essere in linea con i profili del regime VCd e di daratumumab.5



"L'attuale gestione dell'amiloidosi AL ha l’obiettivo di rallentare la produzione della proteina amiloide e di controllare i sintomi; tuttavia, non esistono terapie approvate per questa malattia rara e difficile da trattare", ha detto Catherine Taylor, VP, Medical Affairs Therapeutic Area Strategy, Europe, Middle East and Africa (EMEA), Janssen-Cilag Ltd. Middle East. "Se approvata, l'aggiunta di daratumumab a questa combinazione potrebbe rispondere a un bisogno significativo e offrire nuove speranze ai pazienti affetti da amiloidosi AL, che hanno una prognosi infausta e sono in attesa di opzioni terapeutiche".



"Daratumumab è una terapia fondamentale nel trattamento del mieloma multiplo e ora, sulla base dei risultati dello studio ANDROMEDA, ha dimostrato che può portare un miglioramento anche in un disordine plasmacellulare come l'amiloidosi AL", ha detto Craig Tendler, Vice President, Late Development and Global Medical Affairs, Janssen Research & Development, LLC. "Siamo molto lieti del ruolo potenziale di daratumumab come parte di un regime terapeutico per i pazienti con amiloidosi AL di nuova diagnosi. Questo potrebbe cambiare la prognosi e ridurre i danni d’organo, una complicazione potenzialmente fatale di questa grave malattia".



Nel settembre 2020, Janssen ha presentato alla FDA una domanda di autorizzazione integrativa per medicinali biologici (supplemental Biologics License Application, sBLA) per ottenere l'approvazione di daratumumab sottocute per il trattamento dei pazienti affetti da amiloidosi AL.6



Lo studio ANDROMEDA 5,7

ANDROMEDA (NCT03201965) è uno studio in corso di Fase 3, randomizzato, in aperto, che valuta la sicurezza e l'efficacia di daratumumab SC in combinazione con bortezomib, ciclofosfamide e desametasone (D-VCd), rispetto al solo VCd, nel trattamento di pazienti con nuova diagnosi di amiloidosi AL. Lo studio include 388 pazienti con nuova diagnosi di amiloidosi AL, con malattia ematologica misurabile e con interessamento di uno o più organi. L'endpoint primario è il tasso complessivo di risposta ematologica completa valutata in intent-to-treat (ITT). Gli endpoint secondari includono, tra gli altri, il danno d’organo, la sopravvivenza libera da progressione, la sopravvivenza priva di eventi di danno d’organo, il tasso di risposta d’organo, la sopravvivenza complessiva e il tempo di risposta ematologica.5,7



L’amiloidosi AL

L'amiloidosi da catene leggere (AL) è una malattia ematologica rara e potenzialmente fatale che può portare ad un danno funzionale di più organi.1,2 La malattia si verifica quando frammenti di anticorpi, le catene leggere, prodotti da cellule che si trovano nel midollo osseo, chiamate plasmacellule, si aggregano per formare una sostanza chiamata amiloide. Queste formazioni di amiloide si depositano nei tessuti e negli organi vitali e interferiscono con la normale funzionalità dell'organo, causandone infine il deterioramento.1,2 L'amiloidosi AL è il tipo più comune di amiloidosi. Colpisce frequentemente il cuore, i reni, il tratto digestivo, il fegato e il sistema nervoso.1,2 La diagnosi è spesso tardiva e la prognosi è infausta a causa del coinvolgimento avanzato di molti organi, in particolare di quello cardiaco. Circa 30.000-45.000 pazienti nell'Unione Europea e negli Stati Uniti sono affetti da amiloidosi AL.8



Daratumumab e daratumumab SC

Daratumumab è il farmaco biologico “first in class” diretto verso la proteina CD38, una proteina di superficie altamente espressa in diverse cellule di mieloma multiplo, indipendentemente dallo stadio della malattia.9,10 Si ritiene che daratumumab induca la morte delle cellule tumorali attraverso molteplici meccanismi d'azione immuno-mediati, tra cui citotossicità complemento-dipendente (CDC), citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente (ADCC) e fagocitosi cellulare anticorpo-dipendente (ADCP), nonché attraverso apoptosi.10 Un sottogruppo di cellule soppressorie di derivazione mieloide (CD38+MDSCs), cellule T regolatorie (CD38+Tregs) e cellule B regolatorie (CD38+Bregs) sono suscettibili alla lisi cellulare mediata da daratumumab.10



Nell'agosto 2012, Janssen Biotech, Inc. e Genmab A/S hanno stipulato un accordo a livello mondiale, che ha concesso a Janssen una licenza esclusiva per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di daratumumab.11 Dal momento del lancio, si stima che più di 154.000 pazienti siano stati trattati con daratumumab in tutto il mondo.12 Nel giugno 2020, daratumumab SC (daratumumab e hyaluronidase human-fihj) è stato approvato dalla Commissione Europea come l'unico anticorpo anti-CD38 sottocutaneo autorizzato per il trattamento di pazienti affetti da mieloma multiplo.13 Daratumumab SC è co-formulato con la ialuronidasi umana ricombinante PH20 (rHuPH20) frutto della tecnologia di rilascio del farmaco ENHANZE® di Halozyme.13



Daratumumab è in fase di valutazione in un programma di sviluppo clinico internazionale che coinvolge un’ampia gamma di regimi di trattamento per il mieloma multiplo, sia in prima linea e che in recidiva.14,15,16,17,18,19,20,21 Ulteriori studi sono in corso o previsti per valutare il suo potenziale in altre malattie ematologiche maligne e pre-maligne in cui sia espresso il CD38, come il mieloma smouldering e l’amiloidosi da catene leggere (AL).22,23



