Johnson Controls e PKE annunciano una nuova partnership per i prodotti di comunicazione ospedaliera in Europa

La nuova offerta garantirà un servizio migliore a ospedali, cliniche e altri istituti nella regione

16 novembre 2018



CORK, Irlanda -- Johnson Controls e CCS Care Communication Solutions, nuova azienda di PKE con sede a Vienna, annunciano una nuova partnership volta ad offrire prodotti di comunicazione ospedaliera di alta qualità ai clienti dell’Europa Centrale. In base all’accordo, che è stato approvato dagli enti normativi competenti, Johnson Controls ha venduto il business europeo relativo ai prodotti di comunicazione ospedaliera a PKE, la quale ha costituito la nuova azienda CCS Care Communication Solutions al fine di focalizzarsi interamente su questo settore. Johnson Controls continuerà ad operare come canale esclusivo per la vendita di questi prodotti in Austria, Svizzera e Germania.



“Le due aziende hanno concluso questo accordo strategico in un’ottica di lungo periodo, con l’intento di promuovere lo sviluppo e l’innovazione della gamma di prodotti”, commenta Roland Billeter, vice president and general manager di Johnson Controls, Continental Europe. “Coniugando l’eccellenza nelle vendite e nella produzione di Johnson Controls con la specializzazione di PKE/CCS nelle attività di ricerca e sviluppo, la nuova offerta garantirà un servizio migliore a ospedali, cliniche e altri istituti nella regione”.



“Grazie a una stretta collaborazione, potremo soddisfare le esigenze a lungo termine del settore ospedalierio per quanto riguarda i sistemi di nurse call, middleware e mobilità e fornire soluzioni di comunicazione dedicate e integrate”, afferma Ronald Düller, chairman of the board PKE Holding AG. “Guardiamo con grande fiducia a questa nuova partnership tra PKE/CCS e Johnson Controls perché siamo convinti ci permetterà di rispondere in modo ottimale alle esigenze dei nostri clienti”.



In base ai termini dell'accordo, tutti i dipendenti impiegati nei dipartimenti di ricerca e sviluppo, product management e assistenza relativi alla comunicazione ospedaliera che in precedenza lavoravano in Johnson Controls a Monaco di Baviera, continueranno a svolgere le stesse mansioni per PKE/CCS, assicurando così ai team di vendita di Johnson Controls l’eccellente supporto fornito finora.



Informazioni su Johnson Controls:

Johnson Controls è un'azienda leader nel settore della tecnologia diversificata e nell'industria multiservizi a livello globale con un ampio ventaglio di clienti in oltre 150 paesi. I nostri 120.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni ad alta efficienza energetica, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di nuova generazione che lavorano armoniosamente insieme per tener fede alla promessa di città e comunità smart. L'impegno verso la sostenibilità è stato dimostrato sin dalla fondazione dell'azienda nel 1885, con l'invenzione del primo termostato elettrico da ambiente. Ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti ad avere successo e a creare un valore aggiunto per tutti i nostri stakeholder attraverso la focalizzazione strategica sui nostri edifici e le piattaforme di crescita energetica. Per maggiori informazioni, visitate il sito http://www.johnsoncontrols.com o seguite @johnsoncontrols su Twitter.



Informazioni su Johnson Controls Building Technologies & Solutions:

Johnson Controls Building Technologies & Solutions lavora per rendere il nostro mondo più sicuro, intelligente e sostenibile. Il nostro portafoglio di tecnologie integra tutti gli aspetti degli edifici – sistemi di sicurezza, gestione energetica, protezione antincendio e apparecchiature HVACR – per superare le aspettative dei clienti in qualunque circostanza. Operiamo in più di 150 paesi attraverso una rete impareggiabile di filiali e canali di distribuzione, consentendo a proprietari di immobili, operatori, ingegneri e appaltatori di ottimizzare l’intero ciclo di vita di qualsiasi edificio. Il nostro imponente portafoglio di marchi comprende nomi tra i più prestigiosi del settore, come Tyco®, YORK®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, PENN®, Sabroe®, Simplex® e Grinnell®. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.johnsoncontrols.com o seguite @JCI_Buildings su Twitter.



Informazioni su PKE:

PKE è un integratore di sistemi operante sul mercato internazionale, con sedi in Europa e in Medio Oriente, che offre ai clienti soluzioni professionali di sicurezza e comunicazione. L’offerta di prodotti di CCS Care Communication Solutions GmbH per il settore sanitario rappresenta una perfetta integrazione per l’attuale portafoglio di PKE e andrà a rafforzare la sua posizione sul mercato.

Partendo da un’ampia gamma di soluzioni per la sicurezza, le comunicazioni e le tecnologie multimediali, PKE propone anche soluzioni personalizzate “chiavi in mano” per i settori degli impianti elettrici e di gestione del traffico, i sistemi per l’edilizia e i parcheggi e le attività di gestione degli impianti. Oltre a collaborare con i principali fornitori mondiali di tecnologie, PKE possiede un proprio reparto di sviluppo per creare integrazioni personalizzate alle installazioni IT esistenti, basate sui nostri sistemi di comunicazione e gestione della sicurezza. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.pke.at



