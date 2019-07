Joshua Redman a Fano Jazz by the Sea

Rocca Malatestiana, domenica 21 luglio 2019

Fano jazz by the Sea.



Joshua Redman – Still Dreaming,



21 Luglio 2019, ore 21.15, Rocca Malatestiana.



Joshua Redman, sax tenore.

Ron Miles, cornetta.

Scott Colley, contrabbasso.

Dave King, batteria.



Anni fa ha suonato a Fano Jazz By The Sea in qualità di ospite dei Bad Plus. Ora, uno dei migliori sassofonisti tenore in circolazione, si rifà ascoltare insieme a un altro supergruppo che schiera Ron Miles alla cornetta, Scott Colley al contrabbasso e Dave King (membro degli stessi Bad Plus) alla batteria.



Un ritorno sulla scia del recente Still Dreaming, album in cui il sassofonista rende doveroso e sentito omaggio al padre, quel Dewey Redman che in carriera è stato al fianco di Ornette Coleman, Keith Jarrett e Pat Metheny, mettendosi ovunque in luce con la propria originale voce sassofonistica.



Nel prenderne l’eredità, Joshua si è rifatto al quartetto Old & New Dreams, splendida formazione sorta alla fine degli anni Settanta allineando, oltre al sax tenore di Redman padre, la pocket trumpet di Don Cherry, il contrabbasso di Charlie Haden e la batteria di Ed Blackwell.



Il modello di Old & New Dreams, che comprendeva tutti ex collaboratori di Ornette Coleman, non è però visto in chiave filologica, ma assunto come punto di partenza per far sgorgare dagli strumenti del quartetto nuove idee.



Non a caso tutti i brani di Still Dreaming sono originali, con le uniche eccezioni di “Comme Il Faut” di Coleman e di “Playing” di Charlie Haden.



Come dire, il passato per vivere meglio il presente e guardare verso il futuro.















Info / Tickets



Settore A

intero 25,00 euro

ridotto 23,00 euro



Settore B

intero 20,00 euro

ridotto 18,00 euro



Diritto alla riduzione (under 25, over 65 e possessori Marche Jazz Card 2019).

Informazioni



Fano Jazz Network

Cell./Whatsapp: +39 388 6464241

Tel. +39 0721 1706616

info@fanojazznetwork.org



Botteghino del Teatro della Fortuna

Tel. +39 0721 800750.





