K-BOXING crea forza competitiva con Centric PLM™

CAMPBELL, California, 21 gennaio 2020 – K-BOXING, l’azienda cinese leader nell’abbigliamento maschile, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management ) di Centric Software®. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



Fondato nel 1980, K-BOXING è un importante brand di abbigliamento maschile in Cina. K-BOXING ha sede a Shanghai e ha come focus l'abbigliamento uomo business e casual, con le giacche come categoria di prodotto principale. A partire dal 2016 e per 13 anni consecutivi, K-BOXING fa parte dei ‘500 Most Valuable Brand’ della Cina. K-BOXING dispone di oltre 2.000 negozi monomarca in tutta la Cina.



K-BOXING ha deciso di investire nel PLM per l'abbigliamento maschile per competere in modo efficace con le aziende nazionali e internazionali che stanno intensificando la digitalizzazione nello sviluppo del prodotto, nella produzione, nelle supply chain e nel marketing.



"Il flusso di informazioni all'interno della nostra azienda non è mai stato scorrevole. I dati sulle vendite dei prodotti non venivano riportati per tempo ai reparti di progettazione e ricerca, rendendo difficile implementare un modello di risposta rapida per la ricerca e sviluppo", afferma Hong Boming, CEO di K-BOXING. "K-BOXING deve sapersi allineare all’avanzare della digitalizzazione e abbracciare il futuro."



"Centric PLM è la scelta coerente di molti marchi famosi in Cina e nel mondo", sostiene Hong Boming. "Il flusso tra i nostri esistenti sistemi di ricerca e sviluppo, supply chain e vendita verrà aperto tramite il nostro progetto PLM, gettando una solida base digitale per K-BOXING. L’impossibile diventerà possibile grazie all'aiuto di Centric PLM."



È previsto che Centric PLM digitalizzi il reparto ricerca e sviluppo prodotti di K-BOXING, a supporto di una più efficiente collaborazione interdipartimentale e una maggiore accuratezza delle introduzioni dei prodotti, con l’obiettivo di rispondere alla domanda del mercato e ridurre i rischi del processo decisionale commerciale.



Hong Boming, CEO di K-BOXING, conclude: "Nel mercato odierno, la digitalizzazione è l'arma che K-BOXING deve forgiare per far fronte alla competitività futura. Promuovere il processo di digitalizzazione sarà la nostra incrollabile strategia per i prossimi anni."



“Siamo molto lieti di accogliere K-BOXING quale nostro cinquantesimo cliente in Cina,” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “K-BOXING è determinata a realizzare una trasformazione digitale totale e noi siamo felici di collaborare con questa azienda a creare una solida base per una crescita competitiva."



K-BOXING (www.k-boxing.com)



K-BOXING è stata fondata nel 1980 a Yinglin, Jinjiang, e ha sede centrale a Shanghai. L’attenzione dell’azienda è sul mercato cinese dell'abbigliamento maschile business e casual, con le giacche come categoria di prodotto principale.



K-BOXING dispone attualmente di oltre 2000 negozi monomarca, con un'immagine unificata del prodotto e una gestione standardizzata. A partire dal 2016 e per 13 anni consecutivi, K-BOXING fa parte dei ‘500 Most Valuable Brand’ della Cina, oltre ad aver vinto per molti anni il titolo di brand cinese No1 di abbigliamento uomo.





Centric Software (www.centricsoftware.com)



Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale alle aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, gestione della qualità e delle collezioni, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB offre tecnologie PLM innovative e importanti best practice di settore, specifiche per brand emergenti. Centric Visual Innovation Platform (VIP) offre una coinvolgente e rivoluzionaria esperienza visiva, attraverso dispositivi mobili e touch-screen di grandi dimensioni, che trasforma il processo decisionale e la collaborazione a livello creativo, concentrando obiettivi di time-to-market e product innovation. La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, Digital Mock Up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016 e 2018.



