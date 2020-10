KellyDeli lancia una campagna di raccolta fondi per sostenere Azione contro la Fame

La società del brand Sushi Daily al fianco dell’organizzazione umanitaria internazionale • Il 16 ottobre al via la campagna Instagram #passitwiththechops con video realizzati da influencer • Per ogni commento al video, KellyDeli donerà 1 euro ad Azione contro la Fame • Tra i commenti verrà selezionato un consumatore per un mese avrà l’opportunità di gustare gratuitamente i prodotti

KellyDeli, società proprietaria del brand Sushi Daily, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per Azione Contro la Fame, organizzazione internazionale umanitaria che combatte la malnutrizione infantile



Si tratta della seconda volta che KellyDeli si impegna attivamente in favore di Azione contro la Fame per supportare bambini e famiglie vulnerabili. Combattere fame e malnutrizione è infatti da sempre una delle principali ambizioni della cultura aziendale di KellyDeli. La partnership coinvolgerà i clienti e i dipendenti di KellyDeli a livello globale nella lotta contro la malnutrizione infantile e nell'impegno in favore del Goal numero 2 dello Sviluppo Sostenibile dell’ONU, ovvero Fame Zero.



L’azienda, a questo proposito, ha deciso di far partire una campagna Instagram denominata #passitwiththechops, che inizierà il giorno del World Food Day (16 Ottobre) e rimarrà attiva fino al 30 Ottobre.

La campagna social sarà supportata da video realizzati da influencer che si passeranno i prodotti Sushi Daily attraverso l’utilizzo di bacchette. Ai follower della pagina @sushidailyitalia sarà inoltre chiesto di commentare il video con il nome dei loro prodotti Sushi Daily preferiti, taggando allo stesso tempo gli amici a cui vorrebbero ‘Passare il Sushi’.

Per ogni commento ricevuto sotto al video, KellyDeli donerà 1€ ad Azione Contro la Fame. E tra i commenti verrà selezionato un consumatore che per un mese avrà l’opportunità di gustare gratuitamente i prodotti.

Celine Ricord, Corporate Responsibility Manager di KellyDeli, dichiara: “Azione Contro la Fame lavora duramente per dare supporto alle persone più vulnerabili nel mondo. Si tratta di famiglie che vivono in campi profughi e comunità che combattono ogni giorno per avere accesso a cibo e cure mediche di base che il coronavirus ha reso ancora più inaccessibili. Pensiamo che sia il momento per noi di giocare un ruolo importante nel supportare la causa e nell’aiutare tutte le persone che, ora più che mai, hanno bisogno di aiuto. Ognuno in KellyDeli è coinvolto - prosegue -, a partire dalla fondatrice Kelly Choi che condividerà un video sulla pagina Instagram di Sushi Daily, spiegando come preparare dei perfetti veggie roll, utilizzando ciò che si ha a disposizione in frigo e dispensa.”

Il team di Azione Contro la Fame lavora in circa 50 Paesi nel mondo per introdurre programmi nutrizionali innovativi, concetti di sicurezza alimentare, acqua, e soluzioni igieniche di base. Il loro credo è che ogni bambino debba avere accesso almeno al cibo necessario per sopravvivere, sbloccare il proprio potenziale e costruirsi il proprio futuro.

Jean-Michel Grand, Executive Director di Action Against Hunger UK spiega: “Siamo entusiasti del continuo supporto di KellyDeli alla nostra causa. Il coronavirus ha reso ancora più vulnerabili famiglie e comunità in situazioni già molto precarie, per questo abbiamo bisogno di un supporto sempre maggiore nella nostra missione.”

Per maggiori informazioni visitare il sito www.sushidaily.com.

https://www.instagram.com/sushidailyitalia/ o seguire @sushidailyitalia



Sushi Daily è nato nel 2010 grazie all’idea di Kelly Choi. Cresciuta sotto l’ala protettiva del famoso maestro di sushi Yamamoto-San, promise al mentore che avrebbe creato il miglior sushi al mondo. Infatti, tutti i giorni viene offerto sushi fresco handmade di altissima qualità in oltre 800 chioschi e supermercati in 11 Paesi diversi. Gli ingredienti sono scrupolosamente selezionati, sempre freschi e di prima qualità: vengono utilizzati fino a 6 salmoni al giorno, con una combinazione speciale. Tutti i passaggi di preparazione sono eseguiti nei chioschi: dalla cottura del riso, al taglio di verdure e pesce, fino alla fase finale per arrotolare il sushi. Sushi Daily può contare su chef appassionati che preparano il sushi sempre al momento, davanti agli occhi dei clienti, creando oltre 100 ricette da realizzare partendo da zero, conciliando la qualità e la praticità in una commistione di tecniche antiche e moderne, tra tradizione e innovazione, che la rende una vera e propria arte. I chioschi, dal design tipicamente orientale, sono situati all’interno di supermercati e in zone ad alto traffico pedonale, primi in Europa ad introdurre il concept di negozio nel negozio e leader del mercato. Inoltre, Sushi Daily è stato pioniere nell’utilizzare prodotti di riso integrale e senza glutine.



Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale impegnata a eliminare la fame nel mondo. Riconosciuta leader nella lotta contro la malnutrizione, Azione contro la Fame salva la vita dei bambini malnutriti e, al tempo stesso, fornisce accesso all’acqua potabile e soluzioni sostenibili per combattere la mancanza di cibo. Forte di 40 anni di esperienza in situazioni di emergenza causate da conflitti, disastri naturali e carenza cronica di cibo, Azione contro la Fame crea e gestisce programmi che salvano vite umane in 48 Paesi del mondo. Nel 2018 abbiamo aiutato concretamente 21,2 milioni di persone. Con sedi in Francia, Canada, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, oltre a nuovi uffici in Italia e Germania, il network condivide risorse, esperienze e competenze tecniche con l’obiettivo di liberare il mondo dalla piaga della fame.