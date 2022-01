Kiosk Hydra 21, tutte le novità

Kiosk Hydra, la rinomata piattaforma di gestione code, si rinnova in funzionalità e interfaccia.

Kiosk Hydra 21 è la piattaforma software che introduce nuove funzioni e modalità nella gestione delle code, dei servizi e delle attività di sportello, e lo fa nel modo più semplice, efficace e flessibile che si possa immaginare.



Impiegato da importanti realtà italiane della Pubblica amministrazione, Ospedali, Istituti Bancari, Esattorie ed Enti, Kiosk Hydra 21 utilizza la più nuova tecnologia digital signage per offrire una completa gestione centralizzata delle attività di front office e di back office, proprie delle realtà monosede e multisede, mono servizio e multi servizio, innovando il concetto tradizionale di sistema eliminacode.



Completamente rinnovato nell'interfaccia, con nuove funzionalità gestionali e un potente motore di Analisi Statistica, Kiosk Hydra 21 è lo strumento giusto per quelle realtà orientate alla Qualità, che necessitano di strumenti di controllo raffinati per rispettare i propri KPI, agire tempestivamente con la massima ottimizzazione delle risorse.



Alle versioni verticalizzate per i mercati bancario, ospedaliero, retail e farmaceutico, Kiosk ha affiancato la versione per la prenotazione: Kiosk Hydra Booking, una nuova soluzione in cloud, specifica per facilitare le prenotazione dei servizi e dei relativi accessi.

La soluzione completa è attualmente attiva presso i centri vaccinali di ATS Sardegna. Sul sito è possibile vedere anche altri casi clienti in ambito Retail e Bancario.



Per chi volesse comprendere da vicino le funzionalità e i vantaggi della soluzione, tramite il sito kioskdigital.it è possibile prenotare una live demo di Kiosk Hydra 21 o di Kiosk Hydra Booking.