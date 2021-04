L’Almond Academy continua a crescere

Nuove risorse ora disponibili sulla piattaforma ideata per supportare dietisti e nutrizionisti nel diffondere i temi della nutrizione scientifica e aiutare le persone a fare scelte alimentari sane

Nuovi contenuti vanno ad arricchire la Almond Academy, piattaforma lanciata nel 2020 da Almond Board of California per supportare i professionisti della nutrizione in Italia e in altri paesi europei, affinché possano comunicare in modo più efficace i messaggi di nutrizione scientifica ai loro pazienti e clienti.



Tra le nuove risorse la Guida ai social media - Livello avanzato, un manuale pensato per aiutare nutrizionisti e dietisti a perfezionare le loro capacità di comunicazione sui social media, e Webinar 101, una guida smart su come impostare, promuovere e presentare un webinar coinvolgente e di successo su argomenti di nutrizione.



Aggiornata periodicamente, la Almond Academy fornisce ai professionisti della nutrizione dispense, strumenti e suggerimenti per trasformare la scienza e la ricerca in un linguaggio semplice e comprensibile, così da aiutare le persone a capire come mangiare in modo più sano. Tra queste risorse, è possibile trovare opuscoli come Trasformare uno studio complesso in un breve testo sulla nutrizione o Tradurre la scienza in qualcosa che i pazienti capiranno!, incentrati su come rendere comprensibili i contenuti scientifici, o altri come Guida per creare post e video eccellenti e Creare post mensili interessanti, dedicati alla comunicazione sui social media.



Come rappresentante di una comunità di oltre 7600 coltivatori e trasformatori, Almond Board of California è da sempre impegnata nella promozione della ricerca scientifica sulle mandorle, le loro proprietà nutrizionale e funzionali, così come sui loro effetti benefici per la salute, considerandola la base irrinunciabile per una comunicazione chiara e trasparente.

Grazie a questo impegno, con circa 185 articoli scientifici pubblicati ad oggi – e ulteriori studi in corso – le mandorle sono uno degli alimenti più studiati al mondo.



L'Almond Board of California riconosce l'importante ruolo dei professionisti della nutrizione nell'educazione dei consumatori e si impegna in un dialogo aperto e collaborativo con le loro comunità in tutto il mondo. Un dialogo basato sul comune impegno a incoraggiare abitudini alimentari sane ed equilibrate.



Un workshop digitale, organizzato da Almond Board of California in collaborazione con ASAND (Associazione tecnico Scientifica dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica), ha presentato il nuovo set di strumenti della Almond Academy a un pubblico di oltre 180 dietisti dell’associazione.



Luca Perri - PhD in Fisica, divulgatore scientifico e scrittore - e Ambra Morelli - dietista ASAND - relatori dell'evento, hanno condiviso le loro esperienze e suggerimenti, coinvolgendo anche il pubblico in un'interessante sessione di domande e risposte.



Tutti gli strumenti sono disponibili sulla piattaforma dell’Almond Academy.



