L’AMICA DEL CUORE: un anno a colori Alt Onlus presenta la nuova agenda 2021

Scienza e buonsenso: consigli concreti per proteggere la salute del cuore, delle arterie e delle vene, e ricette intelligenti per nutrirsi come si deve. Troverete questo nella nuova edizione dell’Agenda di ALT 2021, per la PRIMA VOLTA TUTTA A COLORI, perché dopo tanto grigio da COVID ABBIAMO BISOGNO DI COLORE.

L’AGENDA 2021 di ALT ONLUS vuole starci accanto ogni giorno, ogni settimana, ogni mese: perché prevenzione significa prima di tutto conoscere e capire quali sono i nemici che minacciano la nostra salute, impedire che ci aggrediscano in modo subdolo e provochino danni gravi alle nostre arterie, alle nostre vene, al nostro sistema circolatorio, che significa sangue, significa vita. Un piccolo aiuto intelligente e costante salva la vita perché stimola le persone ad avere cura di sé, a non sprecare la propria salute, a recuperarla fin dove possibile.



A questo serve l’Agenda di ALT 2021: a scegliere UNO STILE DI VITA SANO, a RICONOSCERE e abbattere i nemici subdoli che minacciano la nostra salute, a correggere i fattori di rischio che si possono modificare, a riconoscere i sintomi precoci delle malattie CARDIOVASCOLARI DA TROMBOSI, a ridurre la probabilità di andare incontro a Infarto, Ictus cerebrale, Embolia polmonare, Trombosi delle arterie e delle vene. Le malattie da Trombosi colpiscono il doppio dei tumori, ma sono evitabili in un caso su tre.



Ogni settimana consigli indispensabili per proteggere la salute di cuore, cervello, polmoni, vene e arterie, ogni mese una ricetta intelligente per cucinare cibi sani senza rinunciare al gusto. Questi gli ingredienti con i quali ALT ha confezionato la nuova edizione dell’Agenda del cuore 2021 di ALT - Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle Malattie Cardiovascolari – Onlus: 25 anni di Agenda, 25 anni di salute per molti.

La cappa grigia del COVID ha imperversato su tanti, per questo abbiamo scelto l’azzurro: perché tutti dobbiamo recuperare calma e usare intelligenza, per proteggere noi stessi e le persone alle quali vogliamo bene. I medici hanno imparato che Trombosi ed Embolia si sovrappongono spesso al decorso drammatico della malattia causata dal coronavirus, rendendone ancora più gravi le conseguenze: la Trombosi e l’Embolia si possono evitare, ogni paziente ha il suo specifico profilo di rischio e deve essere valutato nel suo insieme, andando oltre le linee guida.



Ogni settimana “33secondi di calma”, poche righe che invitano alla riflessione, e spunti indispensabili per ognuno per conoscere la Trombosi e i danni che puo’ provocare ma che si possono evitare.



Ogni mese una scheda di istruzioni per l’uso: per battere i nemici della salute, consigli concreti e facili da seguire per mantenere la salute, se abbiamo la fortuna di averla conservata, per recuperarla, se siamo già caduti nell’agguato di Infarto, Ictus, Embolia, Trombosi, per non cadere di nuovo nella trappola.

L’Agenda di ALT 2021 è per tutti: adulti e giovani, sani o fragili. Perché la prevenzione delle malattie da Trombosi è efficace e puo’ salvare una persona su tre.



“L’Agenda del cuore – sottolinea la Dott.ssa Lidia Rota Vender, Presidente di ALT Onlus – è una compagna amichevole, sempre a disposizione e piena di spunti intelligenti e indispensabili. Le pagine bianche settimanali ci permettono di organizzare le cose da fare, e di riportare nella pagina successiva quelle che non abbiamo avuto il tempo di portare a termine. Le schede ci permettono di prendere nota di quanti passi riusciamo a fare ogni giorno, seguire i cambiamenti nel nostro peso, nei valori della pressione del sangue, e trovare soddisfazione nei nostri progressi. Giorno per giorno, avere un “suggeritore” intelligente è un’occasione da non perdere. Anche per chi utilizza strumenti elettronici per monitorare la propria attività fisica o la propria alimentazione, avere a portata di mano un po’ di azzurro puo’ fare la differenza ”.

I

CONTENUTI - Da oltre trent’anni, ALT Onlus è in prima linea per combattere le malattie Cardiovascolari da Trombosi, ancora oggi la prima causa di morte nel mondo e di grave invalidità. Spiega i meccanismi di malattie gravi con parole semplici, perché tutti ne possano trarre vantaggio. I genitori sono a lungo responsabili della salute dei propri bambini, ma quei bambini cresceranno e diventeranno giovani adulti responsabili se verranno guidati fin da piccoli a scegliere. Anche nella versione 2021 troviamo consigli utili per proteggere il nostro cuore, e pillole di scienza tradotta in linguaggio semplice per imparare a riconoscere i campanelli d’allarme che ci permettono di non sottovalutare sintomi e di prendere provvedimenti che salvino cuore, cervello, polmoni, reni, tutti organi senza i quali non c’è vita , né qualità della vita.



Interamente a colori, con la copertina morbida azzurra come il cielo che tutti sogniamo, e un po’ di arancio nel segna pagina, nell’elastico di chiusura, con la tasca interna e il formato tascabile, l’Agenda del cuore 2021 è una scelta alla quale non possiamo rinunciare.

Completa di spazi per prendere nota di impegni e appuntamenti, per la pianificazione mensile e giornaliera, con il calendario dell’anno in corso e dell’anno successivo. Un’agenda interattiva e un po’ social che con i codici QR CODE rimanda al sito e ai canali social di ALT per leggere, guardare, ascoltare e condividere video, spot e interviste alla dottoressa Lidia Rota Vender.



LE SCHEDE MENSILI – Come perdere peso? Quali sono gli esami più utili per conoscere il nostro cuore? Possiamo proteggerci dai virus? L’Agenda del cuore ogni mese ci aiuta a rispondere a queste e a molte altre domande, ci mette alla prova con utili strumenti come grafici personalizzabili e spazi per annotare i nostri miglioramenti. Tante schede che spaziano dall’attività fisica al peso, dallo stress all’ipertensione, dalle vacanze in sicurezza a consigli per difenderci dai virus influenzali. Ogni settimana troviamo inoltre brevi consigli che ci aiutano a conoscere meglio cuore, cervello e patologie mortali o gravemente invalidanti come Infarto, Ictus cerebrale, Embolia polmonare e Fibrillazione Atriale.



LA NOVITÀ – Numerosi studi dimostrano come una corretta alimentazione aiuti a proteggere il cuore. Nell’edizione 2021 dell’Agenda ALT è stata introdotta una gustosa novità: la ricetta del mese. Ricette genuine ma invitanti, da preparare in compagnia trascorrendo del tempo in famiglia o con i propri amici per riscoprire il valore dello stare insieme e prendersi cura del proprio cuore. Anche lo stress, quando prolungato e troppo intenso ci puo’ spezzare e diventare un fattore di rischio delle arterie e delle vene. Ecco perché con l’Agenda di ALT si inizia la settimana con i “33 secondi calma”, un invito al buon senso volto ad ascoltare i segnali che ci manda il nostro corpo.



COME RICHIEDERE UNA O PIÙ COPIE DELL’AGENDA DEL CUORE DI ALT 2021

• scrivere a soci@trombosi.org o telefonare a +39 0258325028

• on line su www.trombosi.org (in homepage riquadro in alto a destra “DONA ORA”)

• di persona in ALT in Via Lanzone, 27 a Milano, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00



PER INFORMAZIONI: www.trombosi.org FACEBOOK: @ALTonlus INSTAGRAM: @altonlus @lidiathedoctor



ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus è un’Associazione libera, indipendente e senza fini di lucro. Dal 1987 è impegnata a livello nazionale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari da Trombosi: Infarto del miocardio, Ictus cerebrale, Embolia Polmonare, Trombosi arteriose e venose. ALT finanzia progetti di ricerca scientifica interdisciplinare e realizza campagne educative semplici e concrete mirate a sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei fattori di rischio e sui sintomi precoci delle malattie che la Trombosi determina. Dal 1995 rappresenta l’Italia in EHN, network europeo che riunisce 29 associazioni e fondazioni europee impegnate nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, ciascuna nel proprio Paese. www.trombosi.org